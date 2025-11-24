Cum arată clasamentul celor mai scumpe bulevarde din lume în 2025. O arteră cunoscută din București, inclusă în top

New Bond Street domină topul mondial al celor mai scumpe artere comerciale, în timp ce Calea Victoriei se situează pe locul 39 la nivel global și marchează una dintre cele mai mari creșteri ale chiriilor la nivel internațional, conform unui raportul Cushman & Wakefield.

Principala arteră comercială din București a înregistrat în ultimul an a treia cea mai importantă majorare a chiriilor dintre cele 50 de piețe analizate în raportul „Main Streets Across the World 2025”.

Nivelul actual ajunge la 70 de euro pe metru pătrat pe lună, cu 17% mai mult față de anul trecut. Capitala României se plasează astfel pe locul 39 în clasamentul global și pe locul 24 în Europa, la același nivel cu Zagreb.

Praga are cele mai ridicate chirii din regiune, cu 235 euro pe metru pătrat pe lună, urmată de Budapesta cu 160 euro. Varșovia ajunge la 92 euro, iar Belgrad la 90 euro.

Valori mai reduse sunt consemnate în Sofia, cu 61 euro, în Bratislava, cu 45 euro, și în Vilnius, cu 39 euro. Riga și Tallinn se situează la 35 euro, iar Skopje închide clasamentul cu 28 euro pe metru pătrat pe lună.

New Bond Street din Londra urcă anul acesta pe primul loc în clasamentul global al celor mai costisitoare artere comerciale. Chiriile au crescut cu 22% în ultimele 12 luni și au ajuns la 1.707 euro pe metru pătrat pe lună, depășind Via Montenapoleone din Milano, care atinge 1.667 euro, și Upper Fifth Avenue din New York, cu 1.530 euro.

Raportul Cushman & Wakefield utilizează informații din 141 de locații urbane considerate repere ale pieței de retail, în special din segmentul premium. Documentul include un index global care evidențiază cea mai scumpă arteră comercială din fiecare piață analizată.

La nivel mondial, chiriile au crescut în medie cu 4,2%, iar peste jumătate dintre piețe au înregistrat majorări. Europa a avut un ritm constant de creștere, de 4% anual, cu rezultate remarcabile în Budapesta și Londra. În Asia-Pacific, ritmul a încetinit la 2,1%, deși India și Japonia au avut evoluții puternice, în timp ce China și Asia de Sud-Est s-au confruntat cu dificultăți economice.

Londra se remarcă prin evoluții solide ale chiriilor, cu New Bond Street, Oxford Street și Regent Street înregistrând creșteri de două cifre. În Europa Centrală, Fashion Street din Budapesta avansează cu 33% și devine principala destinație de retail a orașului, depășind Váci utca. Milano și Paris își păstrează pozițiile în top, cu chirii stabile pe Via Montenapoleone și Champs-Elysées.

În America de Nord, creșterile sunt moderate, cu o medie de 2,5% în Statele Unite. Upper Fifth Avenue rămâne constantă, însă pe Madison Avenue și în cartierul SoHo au fost înregistrate scumpiri de peste 8%.

Sectorul de retail trece printr-o perioadă de schimbări rapide la nivel global, pe fondul evoluției preferințelor consumatorilor față de experiențele oferite de magazinele fizice. Cererea pentru spații comerciale rămâne ridicată, iar poziționarea bună continuă să fie un factor decisiv indiferent de contextul pieței. În România, segmentul de retail de lux este încă la început în comparație cu restul Europei, însă investițiile constante ale brandurilor internaționale și ale dezvoltatorilor cresc vizibil atractivitatea arterelor emblematice.

Calea Victoriei rămâne singura stradă comercială din România prezentă în topul global și continuă să atragă nume puternice din zona premium.

„Piaţa de retail de lux din România este încă o piaţă emergentă în Europa, dar investiţiile continue ale brandurilor internaţionale şi ale dezvoltatorilor de spaţii de retail, creşte atractivitatea străzilor emblematice. Calea Victoriei, singura arteră comercială din România inclusă în acest top mondial continuă să atragă retaileri de lux, iar prezenţa cu un magazin pe această stradă din centrul Bucureştiului este o decizie strategică care va asigura un avantaj competitiv", a explicat Dana Radoveneanu, Head of Retail Agency Cushman & Wakefield Echinox, citată în comunicat.

Cushman & Wakefield Echinox, afiliatul exclusiv al Cushman & Wakefield în România, este operat independent și face parte din rețeaua unuia dintre liderii globali în consultanță imobiliară comercială. Portofoliul companiei include servicii de management al activelor și investițiilor, piețe de capital, închirieri, administrarea proprietăților, reprezentarea chiriașilor, precum și servicii de proiect și evaluare.

În 2024, Calea Victoriei din București urcase două poziții în clasamentul mondial al celor mai scumpe artere comerciale, ajungând pe locul 38. Chiriile pentru spațiile comerciale de pe această arteră crescuseră cu 9%, atingând 60 de euro pe metru pătrat pe lună, potrivit raportului global „Main Streets Across the World” realizat de Cushman & Wakefield.