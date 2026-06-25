Românii își schimbă obiceiurile pentru a reduce consumul de energie

Tot mai mulți români adoptă măsuri simple pentru reducerea consumului de energie, de la folosirea programelor ECO la mașina de spălat și scoaterea încărcătoarelor din priză, până la alegerea electrocasnicelor eficiente. Datele reies dintr-un studiu sociologic realizat pentru platforma despre-energie.ro, care evidențiază schimbări de comportament în gospodăriile din România.

Unul dintre cele mai importante rezultate ale cercetării vizează temperatura la care românii își spală hainele. Peste 41% dintre respondenți au declarat că folosesc programele ECO și setează mașina de spălat la 30°C, semn că soluțiile pentru reducerea consumului de energie sunt adoptate de tot mai mulți consumatori.

În același timp, aproape 40% spun că aleg temperaturi de peste 60°C atunci când spală lenjerii de pat sau haine foarte murdare, o situație justificată din punct de vedere igienic.

Studiul arată însă că peste 13% dintre respondenți folosesc temperaturi ridicate la mai mult de jumătate dintre ciclurile de spălare. Acest segment are cel mai mare potențial de reducere a consumului, în condițiile în care programele la temperaturi scăzute pot diminua consumul de energie cu până la 50-60% comparativ cu ciclurile standard la temperaturi ridicate.

Datele mai arată că, dintre cei care spală frecvent la temperaturi de peste 60°C, puțin peste 51% sunt bărbați.

În ceea ce privește utilizatorii programelor ECO, aproape 47,6% au venituri cuprinse între 2.500 și 5.000 de lei pe lună, iar alți 31,1% câștigă sub 2.500 de lei lunar. Astfel, aproape opt din zece persoane care folosesc aceste programe au venituri mici sau medii.

Studiul arată că mai mult de 80% dintre români aleg uscarea naturală sau predominant naturală a rufelor, în timp ce doar 14% combină uscarea tradițională cu utilizarea uscătorului electric.

Potrivit cercetării, această alegere reflectă atât obiceiurile tradiționale, cât și preocuparea pentru reducerea consumului de energie, în condițiile în care uscătorul electric este unul dintre electrocasnicele cu cel mai ridicat consum din locuință.

Datele indică faptul că uscătorul electric este folosit mai ales de persoanele tinere. Dintre cei care declară că îl utilizează exclusiv, 37,5% au între 36 și 45 de ani, iar 21,9% fac parte din categoria 18-35 de ani.

În schimb, dintre cei care preferă uscarea preponderent naturală, 41% au vârste între 56 și 65 de ani, iar alți 18% au peste 65 de ani. Aceeași tendință se regăsește și în rândul celor care spun că usucă rufele exclusiv în mod natural.

Iluminatul rămâne unul dintre domeniile în care pot fi făcute economii rapide. Studiul arată că peste 74% dintre respondenți declară că sunt foarte atenți să stingă luminile în încăperile în care nu se află.

Totuși, aproximativ 7% afirmă că lasă becurile aprinse deoarece folosesc iluminat LED și consideră că acesta consumă foarte puțin. Alți 5,5% spun că nu sting lumina deoarece revin rapid în încăperea respectivă.

O altă schimbare evidențiată de studiu este legată de încărcătoarele telefoanelor și laptopurilor. 66% dintre respondenți spun că scot încărcătorul din priză imediat după ce dispozitivul s-a încărcat complet.

Cu toate acestea, aproape 18% recunosc că îl lasă conectat permanent. Studiul arată că, deși consumul unui singur încărcător aflat în standby este redus, acesta se poate transforma într-un consum semnificativ atunci când într-o locuință există mai multe dispozitive conectate pe parcursul întregului an.

Cercetarea evidențiază și diferențe între generații. Dintre persoanele care opresc complet alimentarea, 33,7% au între 56 și 65 de ani, iar 24% au peste 65 de ani. În schimb, dintre cei care lasă încărcătoarele permanent în priză, 15,7% au între 18 și 35 de ani, 22,7% au între 36 și 45 de ani, iar 23,5% fac parte din categoria 46-55 de ani.

Opt din zece români afirmă că sunt interesați să înlocuiască electrocasnicele vechi cu modele noi, care consumă mai puțină energie. Este cel mai puternic semnal al studiului privind disponibilitatea populației de a investi în eficiență energetică.

În ceea ce privește criteriile de achiziție, aproximativ 45% dintre respondenți spun că eticheta energetică este principalul criteriu atunci când cumpără un electrocasnic. Alți 47% declară că iau în calcul și eticheta energetică, însă o analizează împreună cu alte aspecte, precum prețul, marca sau funcționalitățile produsului.

Peste 8% dintre participanții la studiu spun că eticheta energetică contează foarte puțin sau nu prezintă deloc interes pentru ei.

Cercetarea arată și că persoanele cu vârste între 18 și 45 de ani reprezintă doar un sfert dintre cei care consideră eticheta energetică principalul criteriu de alegere a electrocasnicelor. În același timp, aceeași categorie de vârstă ajunge la aproape 40% în rândul celor care declară că eticheta energetică nu îi interesează deloc.

Rezultatele cercetării realizate pentru platforma despre-energie.ro arată că tot mai mulți români aplică în viața de zi cu zi măsuri pentru reducerea consumului de energie. Utilizarea programelor ECO, uscarea naturală a rufelor, stingerea luminilor, scoaterea încărcătoarelor din priză și atenția acordată etichetei energetice sunt obiceiuri adoptate de un număr tot mai mare de consumatori, cu efecte asupra consumului de energie din gospodării.