Mașina de spălat este unul dintre cele mai utilizate electrocasnice din orice locuință, iar pentru multe persoane a devenit un ajutor indispensabil în activitățile zilnice. Cu toate acestea, deși pare un aparat simplu de utilizat, există numeroase greșeli care pot afecta atât hainele, cât și funcționarea aparatului. Una dintre cele mai frecvente este supraîncărcarea tamburului, un obicei întâlnit în multe locuințe, mai ales atunci când oamenii încearcă să economisească timp, apă și energie electrică.

La prima vedere, poate părea avantajos să introduci cât mai multe haine într-un singur ciclu de spălare.

În realitate, această practică împiedică desfășurarea corectă a procesului de curățare și poate genera probleme pe termen lung. Specialiștii în întreținerea electrocasnicelor recomandă respectarea capacității indicate de producător și evitarea umplerii complete a tamburului.

Pentru ca detergentul și apa să poată acționa eficient asupra murdăriei, hainele au nevoie de spațiu suficient pentru a se mișca în interiorul tamburului. În timpul ciclului de spălare, articolele vestimentare sunt ridicate și rotite în mod constant, iar această mișcare contribuie la îndepărtarea petelor și a impurităților.

Când mașina de spălat este încărcată peste capacitatea recomandată, hainele nu mai au suficient spațiu pentru a se mișca liber în timpul ciclului de spălare.

Astfel, apa și detergentul nu pot pătrunde uniform în toate țesăturile, ceea ce reduce eficiența procesului de curățare. În consecință, după terminarea programului, unele articole pot rămâne insuficient spălate, păstrând pete, urme de transpirație sau mirosuri neplăcute.

În plus, procesul de clătire devine mai puțin eficient. O parte din detergent poate rămâne prinsă între fibrele textile, ceea ce afectează aspectul hainelor și poate provoca iritații persoanelor cu piele sensibilă.

Puțini utilizatori se gândesc că o încărcătură excesivă nu afectează doar hainele, ci și componentele interne ale aparatului. Atunci când tamburul este prea greu, motorul trebuie să depună un efort mai mare pentru a pune în mișcare întreaga încărcătură, iar acest lucru accelerează uzura anumitor piese.

În timpul centrifugării, hainele trebuie distribuite uniform pentru a menține echilibrul tamburului. Dacă încărcătura este prea mare sau neuniformă, apar vibrații puternice care pot afecta rulmenții, amortizoarele și alte componente esențiale. În timp, aceste solicitări repetate pot duce la defectarea aparatului și la apariția unor reparații costisitoare.

De asemenea, o mașină de spălat care funcționează constant la limita capacității poate consuma mai multă energie și poate avea o durată de viață mai redusă.

Multe persoane tind să încarce mașina de spălat fără să țină cont de capacitatea recomandată de producător, bazându-se doar pe o estimare vizuală.

Specialiștii în întreținerea electrocasnicelor atrag atenția că tamburul nu trebuie umplut complet, deoarece hainele au nevoie de spațiu pentru a se mișca în timpul spălării. O metodă simplă de verificare este să rămână suficient loc între rufe și partea superioară a tamburului, astfel încât palma să poată fi introdusă cu ușurință deasupra încărcăturii.

Dacă observi că hainele ies foarte șifonate, că anumite articole rămân murdare după spălare sau că ciclul de centrifugare nu elimină suficientă apă, este posibil ca tamburul să fi fost supraîncărcat.

În cazul articolelor voluminoase, precum pilotele, păturile groase sau gecile de iarnă, este important să verifici recomandările producătorului. Chiar dacă aceste obiecte par să încapă în mașină, ele pot deveni extrem de grele atunci când absorb apă.

Multe persoane cred că o cantitate mai mare de detergent va produce haine mai curate. În realitate, excesul de detergent poate avea exact efectul opus. Atunci când se formează prea multă spumă, clătirea devine mai dificilă, iar reziduurile rămân în țesături.

Pe lângă faptul că pot lăsa urme albe pe hainele închise la culoare, aceste depuneri contribuie la apariția mirosurilor neplăcute și favorizează dezvoltarea bacteriilor în interiorul aparatului. În plus, detergentul acumulat în sertar și în conducte poate afecta performanța mașinii de spălat în timp.

Cantitatea optimă trebuie stabilită în funcție de numărul de haine, gradul de murdărie și duritatea apei din locuință.

Un alt obicei întâlnit frecvent este utilizarea aceluiași program pentru toate tipurile de haine. Deși poate părea o soluție comodă, materialele textile au nevoi diferite, iar alegerea greșită a temperaturii sau a vitezei de centrifugare poate provoca deteriorarea lor.

Țesăturile delicate, precum mătasea sau lâna, necesită programe speciale și temperaturi reduse. În schimb, prosoapele, lenjeriile sau hainele foarte murdare au nevoie de cicluri mai intense pentru o curățare eficientă.

Citirea etichetelor și respectarea recomandărilor producătorilor poate preveni micșorarea, decolorarea sau deteriorarea prematură a articolelor vestimentare.

Chiar dacă este folosită zilnic pentru curățare, mașina de spălat are nevoie la rândul ei de întreținere periodică. Garniturile din cauciuc, filtrul și compartimentul pentru detergent acumulează în timp murdărie, scame și umezeală, ceea ce poate favoriza apariția mucegaiului și a mirosurilor neplăcute.

Curățarea regulată a acestor componente și efectuarea periodică a unui ciclu de spălare fără haine, la temperatură ridicată, contribuie la menținerea igienei și la funcționarea optimă a aparatului.