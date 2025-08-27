Social Românii, împărțiți cu privire la Antonescu - „erou” și „criminal de război”. Care sunt cifrele







Un sondaj Avangarde realizat între 19 și 28 august 2025 dezvăluie că românii au opinii divergente privind rolul mareșalului Ion Antonescu în istorie, notează News.ro.

29% dintre respondenți îl consideră erou, în timp ce 35% îl etichetează drept criminal de război, iar 36% nu știu sau nu răspund la această întrebare.

Analizând răspunsurile în funcție de nivelul de educație, rezultatele arată diferențe semnificative. 35% dintre cei cu studii superioare îl consideră erou, față de 27% dintre cei cu studii liceale și 18% dintre cei cu studii gimnaziale.

În schimb, 41% dintre cei cu studii superioare cred că Antonescu a fost criminal de război, procent mai mare decât în cazul celor cu studii liceale (33%) sau gimnaziale (32%).

De remarcat este că 50% dintre respondenții cu studii gimnaziale nu au știut sau nu au dorit să răspundă la această întrebare, față de 40% dintre cei cu studii liceale și 24% dintre cei cu studii superioare. Aceste diferențe sugerează că percepția asupra istoriei variază considerabil în funcție de educație și de accesul la informație.

Un alt punct important al sondajului privește Mișcarea Legionară, organizație controversată din perioada interbelică și a celui de-al Doilea Război Mondial. 59% dintre români consideră că aceasta a fost o organizație criminală, în timp ce 17% au o opinie contrară, iar 24% nu știu sau nu răspund.

Analizând rezultatele în funcție de educație, 73% dintre cei cu studii superioare consideră Mișcarea Legionară o organizație criminală, față de puțin peste 50% dintre respondenții cu studii gimnaziale sau liceale. În schimb, 14% dintre cei cu studii superioare cred contrariul, procentul urcând la 23% în rândul celor cu studii gimnaziale și 17% în rândul celor cu studii liceale.

Aceste diferențe sugerează că educația influențează semnificativ modul în care este percepută Mișcarea Legionară, un subiect încă sensibil în spațiul public românesc.

Participanții la sondaj au fost întrebați dacă sunt de acord cu afirmația „Să facem o țară ca soarele sfânt de pe cer”, un slogan asociat istoric cu Mișcarea Legionară. Rezultatele arată că 50% dintre respondenți s-au declarat de acord cu mesajul, 38% au răspuns negativ, iar 12% nu știu sau nu au dorit să răspundă.

Din nou, nivelul de educație influențează răspunsurile. 51% dintre persoanele cu studii superioare susțin afirmația, la fel ca 50% dintre cei cu studii liceale și 48% dintre cei cu studii gimnaziale. În schimb, 41% dintre cei cu studii superioare resping mesajul, comparativ cu 36% dintre cei cu studii liceale și 38% dintre cei cu studii gimnaziale.

Autorii sondajului au precizat că nu se poate determina dacă respondenții au asociat acest slogan cu Mișcarea Legionară sau l-au interpretat separat, strict ca o expresie patriotică.

Sondajul a fost realizat de Avangarde în perioada 19–28 august 2025, prin interviuri telefonice (CATI), pe un eșantion de 1.100 de persoane cu vârsta de peste 18 ani. Marja de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.