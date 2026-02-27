Românii cu doi copii, care ar putea să scape de impozitul pe venit în 2026. Ce venit se ia în calcul

Românii cu doi copii ar putea scăpa de impozitul pe venit în 2026. Camera Deputaților se pregătește să dea votul final pentru un proiect de lege care propune scutirea de impozit pe venit a părinților cu minimum doi copii minori, potrivit CDEP.

Inițiativa, semnată de deputatul Raisa Enachi, vizează aproximativ 1,2 milioane de familii și ar putea aduce economii semnificative în bugetele acestora, în timp ce impactul asupra veniturilor statului – estimat la circa 8 miliarde de lei anual – a stârnit deja discuții aprinse.

Proiectul prevede că părinții care obțin venituri salariale și au cel puțin doi copii în întreținere vor fi scutiți integral de impozitul pe venit, cu condiția ca venitul brut anual să nu depășească 150.000 de lei. Practic, plafonul corespunde unui salariu brut lunar de aproximativ 12.500 de lei.

Pentru a beneficia de facilitate, părinții vor trebui să depună la angajator o declarație pe proprie răspundere și documentele care atestă numărul copiilor. Inițiatorii proiectului susțin că procedura va fi simplificată pentru a evita birocrația suplimentară.

La un salariu mediu brut estimat pentru 2026 de circa 8.500 de lei, după contribuțiile sociale, baza impozabilă ajunge la aproximativ 5.525 de lei. În prezent, impozitul de 10% reduce venitul lunar cu aproximativ 550 de lei.

Dacă proiectul va fi adoptat, acești bani ar rămâne în totalitate la dispoziția familiei. În cazul ambilor părinți eligibili, economia anuală poate depăși 13.000 de lei, echivalentul unui salariu suplimentar pe an.

Inițiatorii proiectului subliniază că măsura are scop social și demografic. România se confruntă cu o rată scăzută a natalității și cu un nivel ridicat al sărăciei în rândul copiilor, iar facilitățile fiscale ar putea sprijini familiile și reduce dependența de ajutoarele sociale.

Proiectul se inspiră din politici similare din Polonia și Ungaria. În Polonia, programul „Family 500+” oferă sprijin financiar substanțial familiilor cu copii, iar în Ungaria există facilități fiscale pentru mamele cu mai mulți copii. Diferența cheie este că în România scutirea ar începe de la al doilea copil, nu de la al treilea sau al patrulea, așa cum se întâmplă în alte țări.

Estimările inițiatorilor indică o reducere a veniturilor bugetare cu aproximativ 8 miliarde de lei anual. Totuși, susținătorii proiectului cred că banii rămași la familii se vor întoarce rapid în economie prin consum și TVA, sprijinind astfel afacerile locale.

În plus, facilitățile fiscale ar putea încuraja angajarea legală și ar contribui la diminuarea dependenței de ajutoarele sociale, generând beneficii pe termen mediu și lung pentru economie și pentru stabilitatea financiară a familiilor.