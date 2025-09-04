Economie Românii au probleme tot mai mari cu plata creditelor. Datele BNR, îngrijorătoare







Tot mai mulți români resimt criza financiară și nu își mai pot plăti crediele, conform datelor oferite de BNR, citate de Agerpres. La finalul lunii iunie, rata creditelor neperformante a ajuns la procentul de 2,81%.

În această discuție intră și persoanele fizice, dar și cele juridice. Care au ajuns în incapacitate de plată și nu mai pot să aloce resurse finaciare pentru a returna împrumuturile bancare.

La următorul bilanț făcut de cei de la BNR, băncile ar putea să impună condiții și mai drastice de creditare (dobânzi mai mari, criterii mai stricte pentru împrumuturi). Iar asta va duce la limitarea accesului populației către finanțe.

Semnul nu este deloc bun, dar explicabil în condițiile în care presiunea financiară asupra populației este tot mai mare. Este de așteptat, ca datele creditelor neperformante să arate și mai rău la bilanțul pentru lunile iulie, august și septembrie.

În luna martie a acestui an, rata creditelor neperformante era de 2,53%. În luna iunie a anului trecut, rata creditelor neperformante a fost de 2,49%, conform datelor centralizate de Banca Naţională a României (BNR).

La sfârşitul lunii iunie, în România erau 31 de instituţii de credit, din care zece sucursale ale unor bănci străine. Activele totale se ridicau la 894 miliarde lei, cu 7 miliarde lei mai mari comparativ cu martie 2025 şi cu 59,4 miliarde lei peste cele din perioada similară a anului anterior.

Activele instituţiilor cu capital privat reprezentau un procent de 86,1% în total active, iar activele instituţiilor cu capital străin de 63,6%.

În altă ordine de idei, azi, indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a coborât, joi, la 6,54% pe an, de la 6,55% pe an în şedinţa precedentă.