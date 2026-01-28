România și Bulgaria, conectate printr-un proiect energetic strategic de peste 100 de milioane de euro

Rețelele de transport și distribuție a energiei electrice din România și Bulgaria urmează să fie modernizate și digitalizate printr-un proiect comun finanțat de Uniunea Europeană, a anunțat ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Investiția depășește 103 milioane de euro și vizează creșterea eficienței sistemelor energetice, precum și integrarea sigură a energiei din surse regenerabile.

Potrivit ministrului Energiei, Comisia Europeană a publicat miercuri lista proiectelor de interconectivitate energetică care vor primi finanțare în 2026 prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei. Din bugetul total de 650 de milioane de euro alocat la nivel european, aproape 104 milioane de euro vor merge către Proiectul de Interes Comun CARMEN.

Proiectul este dezvoltat de un consorțiu format din Delgaz Grid S.A., CNTEE Transelectrica S.A. și operatorul bulgar Elektroenergien Sistemen Operator EAD.

Bogdan Ivan a explicat că investiția are ca obiectiv modernizarea și digitalizarea rețelelor de transport și distribuție a energiei din cele două state, pentru o funcționare mai eficientă și mai sigură a sistemului energetic:

„Rețelele de transport și distribuție a energiei din România și Bulgaria vor fi modernizate și digitalizate pentru mai multă eficiență, dar și pentru a genera fluxuri sigure de energie electrică din surse regenerabile”.

Ministrul Energiei a arătat că dezvoltarea interconectărilor energetice are impact direct asupra consumatorilor și mediului de afaceri, prin creșterea capacității de transfer al energiei în condiții de siguranță.

În opinia sa, aceste proiecte contribuie la reducerea pierderilor din sistem, la evitarea suprasolicitării rețelelor și la o funcționare mai eficientă a pieței energetice, cu efecte asupra prețurilor pentru populație și companii.

Bogdan Ivan a precizat că proiectul CARMEN este primul Proiect de Interes Comun din domeniul „rețele inteligente de electricitate” implementat pe teritoriul României. „CARMEN înseamnă investiții care se văd în facturi, în economie și în securitatea energetică a regiunii”, a transmis ministrul Energiei.

Proiectul este parte a strategiei europene de consolidare a infrastructurii energetice și de creștere a capacității de integrare a energiei regenerabile la nivel regional.