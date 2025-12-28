România, pe harta marilor decizii Mondelēz. Mateja Podgornik explică arta de a conduce cu claritate, energie și pasiune

Mondelēz International este unul dintre jucătorii-cheie ai industriei alimentare globale, cu un portofoliu care reunește branduri precum Milka, Oreo, TUC, belVita sau Toblerone, la care se adaugă, în urma unei achiziții strategice, 7Days, Bake Rolls și Fineti. În România, compania și-a consolidat prezența printr-o investiție de aproximativ 30 de milioane de euro, direcționată către dezvoltarea operațiunilor locale și extinderea capacităților de producție.

„Acest lucru demonstrează angajamentul nostru pentru România, unde suntem entuziasmați să inovăm și să creștem alături de consumatori, conștienți, totodată, de responsabilitatea socială pe care o avem în comunitate”, subliniază Mateja Podgornik, Managing Director România & Slovenia pentru Mondelēz International.

Un moment-cheie în evoluția companiei pe plan local a fost anul 2022, când Mondelēz a achiziționat fosta fabrică Chipita din Clinceni, județul Ilfov. Aceasta a devenit cea mai mare unitate de producție a grupului din regiune, de unde produsele sunt exportate către 28 de țări.

„După realizarea achiziției, Mondelēz și-a dublat dimensiunea afacerii în România”, explică Mateja Podgornik. Ea a punctat impactul major al acestei decizii asupra businessului local.

Extinderea face parte dintr-o investiție globală mai amplă și confirmă strategia companiei de a-și consolida poziția în Europa Centrală și de Sud-Est. În paralel, portofoliul a fost diversificat semnificativ prin includerea alături de brandurile consacrate de ciocolată și biscuiți și de produse din segmentul croissantelor și al snack-urilor sărate.

Mateja Podgornik ocupă funcția de Managing Director România & Slovenia de la începutul anului 2023, într-un context marcat atât de oportunități de creștere, cât și de provocări economice.

Preluarea conducerii operațiunilor din România și Slovenia a reprezentat un moment definitoriu în cariera Matejei Podgornik. „A fost momentul potrivit pentru a defini o strategie pe termen lung pentru România și pentru a consolida o echipă performantă, capabilă să genereze o creștere constantă, de două cifre”, explică ea.

Dincolo de performanțele financiare, accentul cade însă pe cultura organizațională. Liderul Mondelēz vorbește despre importanța construirii unui mediu bazat pe responsabilizare, claritate, energie și pasiune, adaptat realităților actuale din business.

2024 a adus însă și provocări externe, de la inflație și presiuni asupra costurilor, până la schimbări legislative precum majorarea TVA-ului. Chiar și în acest context volatil, Mondelēz a reușit să rămână o alegere preferată pentru consumatori, performanță pe care Mateja Podgornik o pune pe seama agilității și creativității echipelor.

În 2025, Mateja Podgornik a fost inclusă de Revista Capital în „Top 100 Femei de Succes” din România.

Pentru următorii ani, Mondelēz își aliniază prioritățile locale cu viziunea globală a grupului. Strategia vizează trei direcții majore, anume promovarea gustărilor cu control al porțiilor, educarea consumatorilor în privința unui consum conștient și responsabil, precum și consolidarea impactului social pozitiv asupra comunităților și mediului.

„Sustenabilitatea rămâne în centrul strategiei noastre și continuă să fie reper pentru deciziile noastre de business, pe măsură ce ne îndeplinim strategia globală Vision 2030”, afirmă Mateja Podgornik. Ea subliniază că performanța economică nu poate fi separată de responsabilitatea față de societate și planetă.

Un punct de cotitură în parcursul profesional al Matejei Podgornik a fost momentul în care a preluat un rol de leadership mai devreme decât anticipa. Oportunitatea i-a fost oferită de mentorul său, Ivo Naydenov, actualul lider al regiunii Europa Centrală și de Sud din cadrul Mondelēz. „M-a impulsionat să mă dezvolt rapid, să am încredere în abilitățile mele și să depășesc cu mult zona mea de confort”, își amintește ea.

Matejei Podgornik consideră că adevărata lecție a carierei sale ține de perseverență și adaptabilitate, nu de evitarea eșecurilor. În centrul succesului se află însă echipa. „Oricât de talentat ai fi, succesul nu este niciodată un act individual”, spune femeia de afaceri.

Strategia Mondelēz se sprijină pe patru piloni esențiali: inovația și diversificarea portofoliului, integrarea sustenabilității în toate deciziile de business, crearea unor experiențe memorabile pentru consumatori și investiția constantă în oameni.

Un exemplu concret este programul educațional „Gustă cu atenție. Bucură-te de moment”, ajuns la a cincea ediție, derulat în parteneriat cu ONG-uri și instituții publice, care promovează alimentația conștientă în rândul elevilor și profesorilor de liceu. Inițiativa a fost completată recent de lansarea unui podcast dedicat mindfulness-ului în alimentație.

Pentru următorii zece ani, Mateja Podgornik vede Mondelēz consolidându-și statutul de lider global în domeniul gustărilor, prin inovație, sustenabilitate și o înțelegere profundă a schimbărilor din comportamentul consumatorilor. „Ne dorim să inspirăm oamenii să facă alegeri corecte în materie de gustări – gustarea potrivită, pentru momentul potrivit, fabricată în mod responsabil”, explică ea.

La nivel personal, își dorește să rămână un lider cu impact, concentrat pe transformare, dezvoltarea echipelor și construirea unor culturi organizaționale performante, dar profund umane.

În conducerea echipei, Mateja Podgornik mizează pe un echilibru atent între empatie și pragmatism. Emoția și încrederea sunt esențiale pentru siguranța psihologică și colaborare, în timp ce rigoarea și claritatea sunt indispensabile pentru rezultate. „Nu este o alegere între cele două, ci capacitatea de a le integra”, spune ea.

Agenda zilnică este dominată de întâlniri și interacțiuni directe, văzute ca oportunități de conexiune și aliniere strategică. În afara biroului, drumețiile și antrenamentele de forță joacă un rol important în menținerea echilibrului fizic și mental.

Pentru Mateja Podgornik, succesul înseamnă pasiune, sens și energie, nu doar rezultate măsurabile. „Genul nu ar trebui să fie niciodată un factor definitoriu. O persoană de succes este cea care conduce cu integritate și rămâne fidelă valorilor sale”, afirmă ea.

România ocupă un loc central în strategia grupului. Cu 879 de angajați în fabrica din Clinceni și aproximativ 1.200 la nivel național, compania marchează 30 de ani de creștere pe piața locală. Investiția de 30 de milioane de euro și extinderea capacităților de producție confirmă rolul României ca hub regional.

„Suntem entuziasmați să creștem alături de consumatori și conștienți de responsabilitatea socială pe care o avem în comunitate”, conchide Mateja Podgornik, conturând o viziune în care performanța economică, inovația și responsabilitatea merg mână în mână.