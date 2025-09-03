Politica România, lăudată de preşedintele Consiliului European pentru sprijinul nestrămutat acordat Ucrainei







Preşedintele Consiliului European a declarat miercuri, la Palatul Cotroceni, că dorește să laude România „pentru sprijinul său nestrămutat pentru Ucraina, pentru angajamentul deplin faţă de securitatea europeană”. Antonio Costa a mai subliniat că „România este un pilon cheie al securităţii europene”.

Președintele României, Nicușor Dan, a avut o întâlnire oficială cu președintele Consiliului European, António Costa. Cei doi lideri au susținut o declarație comună de presă în care au vorbit despre angajamentul deplin al României în sprijinirea Ucrainei.

„Aş vrea să laud România pentru sprijinul său nestrămutat pentru Ucraina, pentru angajamentul deplin faţă de securitatea europeană. Toţi europenii ştiu foarte bine că securitatea noastră depinde de securitatea pe frontiera estică şi România este un pilon cheie al securităţii europene. Noi toţi susţinem securitatea dvs, ştim însă la fel de bine că depindem în mare măsură de securitatea României”, a declarat Antonio Costa.

António Costa l-a felicitat pe Nicușor Dan pentru câștigarea alegerilor prezidențiale, urându-i succes în îndeplinirea noilor responsabilități. Cu prilejul declarațiilor comune susținute la București, Costa a subliniat că această vizită are o semnificație aparte, fiind parte a demersurilor de pregătire pentru viitoarele decizii care urmează să fie luate în cadrul Consiliului European.

„Înainte de orice, doresc să îl felicit personal pe președintele Nicușor Dan pentru victoria sa și să îi transmit cele mai bune urări în exercitarea mandatului prezidențial”, a afirmat oficialul european, punând accent pe rolul discuțiilor bilaterale în conturarea agendei europene din perioada următoare.

„Mai întâi de toate, mi-aş dori personal să îl felicit pe preşedintele Nicşor Dan, pentru victoria sa şi să-i urez toate cele bune în funcţia de preşedinte al României”, a spus preşedintele Consiliului European.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a subliniat recent că Uniunea Europeană are două direcții esențiale pentru a-și spori competitivitatea: susținerea creșterii economice și asigurarea securității.

Potrivit acestuia, este esențială promovarea dezvoltării economice prin crearea de locuri de muncă de calitate și prin creșterea nivelului de prosperitate în statele membre.

„Avem două linii de acţiune pentru a spori competitivitatea. Mai întâi, să alimentăm creşterea economică, să creăm şi susţinem locuri de muncă mai bune şi să creştem prosperitatea societăţilor noastre. În al doilea rând, avem securitatea. Cele două sunt legate între ele, pentru că nu e posibil să ai o situaţie economică bună fără să ai o securitate bine pusă la punct”, a punctat Antonio Costa.

Nicușor Dan a transmis, de asemenea, că a discutat despre Marea Neagră și despre strategia Uniunii Europene pentru Marea Neagră. Un alt punct important al discuției a fost reprezentat de conflictul hibrid cu care Europa se confruntă în prezent, primarul accentuând necesitatea solidarității europene și a mecanismului SAFE, menit să permită Uniunii să își asume un control mai ferm asupra propriei securități.

„Am discutat de Marea Neagră și de strategia Uniunii Europene pentru Marea Neagră, și de hub-ul pe care sperăm să îl gestionăm la Marea Neagră, hub-ul european de securitate la Marea Neagră. Am discutat de războiul hibrid pe care, din păcate, îl confruntăm în aceste zile și am discutat din nou de solidaritatea europeană și de mecanismul SAFE, care să ajute Europa să își ia securitatea în propriile mâini”, a mai declarat președintele.

De asemenea, Nicușor Dan a reiterat sprijinul României pentru procesul de extindere a Uniunii Europene, cu un accent special pe Republica Moldova. Totodată, a menționat rolul strategic al Uniunii la nivel global, făcând referire la summit-urile viitoare cu țările din America de Sud și Africa. În acest sens, el a subliniat necesitatea ca UE să dezvolte și să consolideze parteneriatele internaționale în cadrul unui peisaj global în schimbare.

„Am vorbit de procesul de extindere al Uniunii Europene pe care România îl susține, în special pentru Republica Moldova, și am vorbit, de asemenea, de rolul Uniunii Europene în lume și de Summiturile viitoare care urmează să aibă loc cu America de Sud și cu Africa, și de necesitatea ca, în acest nou cadru global, Uniunea Europeană să își dezvolte parteneriatele cu alte țări și regiuni”, a declarat Nicușor Dan, potrivit presidency.ro.