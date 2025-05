Politica Predoiu: Este un moment de răscruce în istoria noastră. Bolojan: Președintele ales trebuie să ne redea speranța. Live Text







Ilie Bolojan, președintele interimar al României: Folosiţi acest drept pe care l-am câştigat, dreptul de a vota. Am votat astăzi fiind conștienți de importanța acestui vot. Decizia acestui vot nu va influența doar modelul nostru de dezvoltare în următorii 5 ani, ci va avea efecte asupra vieții copiilor noștri. Președintele ales nu va putea face totul, dar va putea face multe pentru o țară pe care să te poți baza ca să treci peste greutățile economice — dar mai ales să poată reda speranța și încrederea”.

Premierul interimar al României, Cătălin Predoiu, a declarat, la ieșirea de la urne, că ziua de 18 mai este un moment de răscruce în istoria țării noastre și că a votat pentru o Românie Europeană.

Alegeri prezidențiale. Nicușor Dan sau George Simion

Cele aproape 19.000 de secţii de votare organizate în ţară s-au deschis duminică, la ora 7:00, aproape 18 milioane de alegători fiind aşteptaţi la urne să îşi aleagă preşedintele dintre cei doi candidaţi ajunşi în cursa finală.

Potrivit AEP, numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente este de 17.988.218 cetăţeni.

Pe teritoriul ţării sunt organizate 18.979 de secţii de votare. În Capitală sunt deschise 1.289 de secţii.

În diaspora votul a început vineri, în cele 965 de secţii.

Alegătorul îşi poate exprima dreptul constituţional la una dintre următoarele secţii de votare:

* în cazul în care se află în unitatea administrativ-teritorială unde îşi are domiciliul sau reşedinţa, poate vota numai la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea unde îşi are domiciliul ori reşedinţa, conform legii; alegătorul cu domiciliul sau reşedinţa în municipiul Bucureşti nu îşi poate exercita dreptul de vot la o secţie de votare situată în alt sector al municipiului Bucureşti decât cel în care are domiciliul sau reşedinţa, dar îşi poate exercita dreptul de a alege la orice secţie de votare aflată în alt judeţ;

* în cazul în care se află în altă unitate administrativ-teritorială decât cea unde îşi are domiciliul sau reşedinţa, poate vota la orice secţie de votare din cadrul acesteia;

* în cazul în care se află în străinătate, poate vota la orice secţie de votare organizată în străinătate;

* în cazul în care îndeplineşte funcţia de membru al biroului electoral al secţiei de votare sau de operator de calculator al unei secţii de votare ori asigură menţinerea ordinii, votează la secţia unde îşi desfăşoară activitatea;

* în cazul în care are mobilitate redusă poate vota la orice secţie care îi asigură accesul la urne. Potrivit AEP, 97,94% din totalul secţiilor îndeplinesc criteriile minimale pentru a asigura accesul alegătorilor cu mobilitate redusă.

Documentele necesare

Alegătorii votează cu un act de identitate valabil în ziua votării, emis de statul român, şi anume: cartea de identitate; cartea electronică de identitate; cartea de identitate provizorie; buletinul de identitate; paşaportul diplomatic; paşaportul diplomatic electronic; paşaportul de serviciu; paşaportul de serviciu electronic; carnetul de serviciu militar (în cazul elevilor din şcolile militare).

Paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic şi paşaportul simplu temporar pot fi folosite pentru exercitarea dreptului de vot numai de cetăţenii români care votează în străinătate sau de cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care votează în România.

Urnele se închid la ora 21:00.

Alegătorii care la ora 21:00 se află la sediul secţiei de votare, precum şi cei care se află la rând în afara sediului secţiei pentru a intra în localul de vot pot să îşi exercite dreptul de a alege până cel mult la ora 23:59.

Alegătorii votează separat în cabine închise, aplicând ştampila cu menţiunea "VOTAT" înăuntrul patrulaterului care cuprinde numele candidatului pentru care optează. După ce a votat, alegătorul are obligaţia de a introduce buletinul de vot în urnă. Ştampila încredinţată pentru votare se restituie preşedintelui sau acelor membri ai biroului electoral al secţiei de votare desemnaţi de acesta.

Tentativa unei persoane de a vota de mai multe ori sau fără a avea acest drept se pedepseşte conform legii penale.

Fotografierea sau filmarea prin orice mijloace a buletinului de vot este interzisă.