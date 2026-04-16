România caută investitori pentru „Black Sea AI Gigafactory”, un proiect strategic bazat pe expansiunea producției de energie

România a lansat oficial o procedură de testare a pieței pentru atragerea unui investitor major care să conducă dezvoltarea unei „gigafabrici” de inteligență artificială la Marea Neagră, mizând pe creșterea accelerată a producției de energie în următorul deceniu, în special din surse nucleare și regenerabile, potrivit Ministerul Energiei.

Ministerul Energiei și Ministerul Finanțelor, cu sprijinul Autorității pentru Digitalizarea României, au anunțat lansarea unei Expresii de Interes (EOI) pentru selectarea unui lider de consorțiu care să dezvolte proiectul „Black Sea AI Gigafactory”. Inițiativa este descrisă drept o infrastructură strategică de calcul destinată inteligenței artificiale, cu impact național și regional.

Proiectul urmărește consolidarea poziției României în ecosistemul european emergent al AI și transformarea regiunii Mării Negre într-un hub pentru infrastructură digitală avansată. Contextul european indică o competiție tot mai intensă pentru dezvoltarea centrelor de date și a capacităților de procesare AI, alimentate de cererea în creștere pentru modele de inteligență artificială generativă.

Un raport al International Energy Agency arată că centrele de date și aplicațiile AI vor contribui semnificativ la creșterea cererii globale de electricitate în următorii ani, în special în economiile dezvoltate și emergente.

Autoritățile române își fundamentează strategia pe estimările din Strategia Energetică 2025–2035, conform cărora producția de energie ar putea ajunge la aproximativ 40 GW până în 2035, dublu față de nivelurile actuale. Aproximativ 80% din această creștere ar urma să provină din surse regenerabile.

În paralel, România derulează investiții majore în energia nucleară, inclusiv:

retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă;

dezvoltarea Unităților 3 și 4;

implementarea tehnologiei reactoarelor modulare mici (SMR).

Aceste proiecte sunt susținute și în parteneriat internațional, inclusiv cu sprijinul U.S. Department of Energy, în cazul tehnologiei SMR.

Potrivit World Nuclear Association, energia nucleară oferă una dintre cele mai stabile surse de electricitate pentru infrastructuri intensive energetic, cum sunt centrele de date AI.

Procedura lansată de autorități are rolul de a identifica un partener capabil să gestioneze un proiect de amploare industrială și tehnologică. Printre criteriile eliminatorii se numără:

capitaluri proprii de minimum 500 milioane de euro;

experiență demonstrată în proiecte similare, cu investiții cumulate de cel puțin 1 miliard de euro;

capacitatea de a structura și coordona un consorțiu complex.

În această etapă preliminară, participanții trebuie să propună un concept orientativ care să includă o fază inițială bazată pe aproximativ 20.000 de GPU-uri sau acceleratoare AI echivalente. Documentația nu solicită încă angajamente ferme de finanțare sau design tehnic final.

Modelul este similar altor inițiative globale. De exemplu, Microsoft și Google investesc miliarde în centre de date AI, unde costurile energetice reprezintă un factor decisiv în alegerea locației.

Expresia de interes reprezintă un prim pas în structurarea proiectului, autoritățile subliniind că informațiile furnizate în această etapă sunt neangajante și utilizate exclusiv pentru evaluare. Investitorii pot propune inclusiv forme de sprijin guvernamental, care vor fi analizate în raport cu regulile Uniunii Europene privind ajutorul de stat.

Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor este 14 iunie 2026.

Inițiativa „Black Sea AI Gigafactory” reflectă strategia României de a valorifica avantajul energetic pentru a atrage investiții în infrastructură digitală avansată.

Într-un context global marcat de creșterea cererii pentru capacități de procesare AI și de competiția pentru resurse energetice stabile, proiectul ar putea poziționa România ca un actor relevant în regiunea Mării Negre, dacă va reuși să atragă un partener industrial cu resursele și experiența necesare.