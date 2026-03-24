Românca arestată după ce a încercat să intre într-o bază de submarine din Scoția a scăpat de acuzații

O româncă de 31 de ani, reținută săptămâna trecută împreună cu un bărbat iranian pentru că ar fi încercat să pătrundă într-o bază britanică de submarine nucleare, nu va fi, deocamdată, supusă niciunei proceduri penale, a anunțat Procuratura Scoției. Procurorii susțin că își rezervă dreptul de a relua ancheta dacă vor apărea dovezi suplimentare, potrivit Reuters.

Cei doi au fost reținuți joi, după ce Poliția Scoției a calificat incidentul drept o tentativă de pătrundere în HM Naval Base Clyde, situată pe coasta de vest a Scoției. Conform informațiilor publicate în presa din străinătate, ambii urmau să se prezinte luni în fața Tribunalului din Dumbarton.

Arestarea a avut loc la trei săptămâni după începerea conflictului dintre SUA și Israel împotriva Iranului. Deși Marea Britanie nu a fost implicată direct în atacuri, forțele sale armate au interceptat recent rachete și drone iraniene în zona Golfului.

Baza navală HM Clyde are o importanță strategică majoră pentru securitatea Marii Britanii, găzduind flota de submarine nucleare și submarinele de atac ale țării.

Potrivit jurnaliștilor britanici, cei doi ar fi suspecți de activități de spionaj în favoarea Iranului.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a prezidat luni o reuniune de urgență a comitetului COBRA, pe fondul amenințărilor tot mai mari pe care războiul din Iran le-ar fi putut genera asupra economiei Marii Britanii. La discuții au participat și ministrul Finanțelor, Rachel Reeves, precum și guvernatorul Băncii Angliei, Andrew Bailey.

Reprezentanții guvernului ai declarat că reuniunea s-a concentrat pe evaluarea impactului crizei asupra gospodăriilor și companiilor, securității energetice, lanțurilor de aprovizionare și răspunsului internațional mai larg. Oficialii și-au exprimat îngrijorarea privind dependența Marii Britanii de gazul natural importat, în contextul unei inflații deja ridicate și a presiunii asupra finanțelor publice. Economiștii au avertizat că șocul energetic ar fi putut readuce inflația aproape de 5% în cursul anului și ar fi complicat perspectivele de reducere a ratelor dobânzilor.