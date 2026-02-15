Român arestat în Italia după ce a încercat să răpească o fetiță de un an

Un incident șocant a avut loc sâmbătă, în jurul prânzului, într-un supermarket din Bergamo, Italia, unde un bărbat român a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate, provocându-i leziuni grave, potrivit Corriere Della Serra. Agresorul a smuls copilul din brațele mamei sale, provocând fractura piciorului micuței.

Evenimentul a creat panică printre clienți și angajați. Părinții au reacționat imediat și, alături de personalul magazinului și mai mulți martori, au reușit să-l imobilizeze pe bărbat până la sosirea poliției. Fetița a fost transportată de urgență la spital, unde a primit îngrijiri medicale pentru fractura suferită în timpul agresiunii.

Autoritățile italiene au precizat că bărbatul, care aparent este fără adăpost, a fost arestat imediat după incident și se află acum în custodia poliției, fiind cercetat pentru tentativă de răpire și vătămare corporală gravă. „Agresorul va răspunde penal pentru faptele sale, inclusiv pentru rănirea copilului”, au declarat oficialii locali.

Martorii oculari au povestit că atacul a fost surprinzător și rapid, iar acțiunea promptă a părinților și a personalului magazinului a prevenit o tragedie mai mare. Camerele de supraveghere au surprins întreaga scenă, iar imaginile vor fi folosite în cadrul anchetei.

Potrivit anchetatorilor, motivul pentru care bărbatul a încercat să răpească copilul nu este încă clar, iar ancheta este în desfășurare pentru a stabili circumstanțele exacte ale agresiunii. Autoritățile italiene subliniază că asemenea incidente sunt extrem de rare, dar pun accent pe importanța vigilenței în spațiile publice și în preajma copiilor.

În urma evenimentului, conducerea supermarketului a transmis că va colabora pe deplin cu poliția și va intensifica măsurile de siguranță pentru protecția clienților, mai ales a celor mici. Părinții speră ca bărbatul să plătească pentru ce a făcut, au anunțat mai multe surse după incident.