Social

Român arestat în Italia după ce a încercat să răpească o fetiță de un an

Comentează știrea
Român arestat în Italia după ce a încercat să răpească o fetiță de un anSursă foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Un incident șocant a avut loc sâmbătă, în jurul prânzului, într-un supermarket din Bergamo, Italia, unde un bărbat român a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate, provocându-i leziuni grave, potrivit Corriere Della Serra. Agresorul a smuls copilul din brațele mamei sale, provocând fractura piciorului micuței.

Incident șocant într-un supermarket din Italia

Evenimentul a creat panică printre clienți și angajați. Părinții au reacționat imediat și, alături de personalul magazinului și mai mulți martori, au reușit să-l imobilizeze pe bărbat până la sosirea poliției. Fetița a fost transportată de urgență la spital, unde a primit îngrijiri medicale pentru fractura suferită în timpul agresiunii.

Poliție

Poliție. Sursa foto: Pixabay

Bărbatul a fost arestat

Autoritățile italiene au precizat că bărbatul, care aparent este fără adăpost, a fost arestat imediat după incident și se află acum în custodia poliției, fiind cercetat pentru tentativă de răpire și vătămare corporală gravă. „Agresorul va răspunde penal pentru faptele sale, inclusiv pentru rănirea copilului”, au declarat oficialii locali.

Martorii oculari au povestit că atacul a fost surprinzător și rapid, iar acțiunea promptă a părinților și a personalului magazinului a prevenit o tragedie mai mare. Camerele de supraveghere au surprins întreaga scenă, iar imaginile vor fi folosite în cadrul anchetei.

Cum a reacționat prințul William când a aflat că soția sa are cancer. Detaliile copleșitoare ies acum la iveală
Cum a reacționat prințul William când a aflat că soția sa are cancer. Detaliile copleșitoare ies acum la iveală
Legende ascunse ale Bucureștiului: povești uitate pe care puțini le mai cunosc
Legende ascunse ale Bucureștiului: povești uitate pe care puțini le mai cunosc

Nu se știe de ce a răpit copilul

Potrivit anchetatorilor, motivul pentru care bărbatul a încercat să răpească copilul nu este încă clar, iar ancheta este în desfășurare pentru a stabili circumstanțele exacte ale agresiunii. Autoritățile italiene subliniază că asemenea incidente sunt extrem de rare, dar pun accent pe importanța vigilenței în spațiile publice și în preajma copiilor.

În urma evenimentului, conducerea supermarketului a transmis că va colabora pe deplin cu poliția și va intensifica măsurile de siguranță pentru protecția clienților, mai ales a celor mici. Părinții speră ca bărbatul să plătească pentru ce a făcut, au anunțat mai multe surse după incident.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:17 - Morminte și cripte vandalizate în Constanța. Autorii sunt căutați de poliție
20:08 - Johannes Klaebo a făcut istorie la Jocurile Olimpice: nouă medalii de aur
19:58 - Rezultate loto, 15 februarie. Premii mari puse în joc
19:46 - Cum a reacționat prințul William când a aflat că soția sa are cancer. Detaliile copleșitoare ies acum la iveală
19:41 - Farul Constanța - Rapid, 3-1. Victorie mare pentru gazde, giuleștenii au jucat submediocru
19:35 - Un fost ministru din Ucraina a fost arestat în timp ce încerca să fugă din țară

HAI România!

Sistemul global de control al armelor, în colaps
Sistemul global de control al armelor, în colaps
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Cei învinși și cei care câștigă întotdeauna
Cei învinși și cei care câștigă întotdeauna

Proiecte speciale