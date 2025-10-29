Rogobete: Va fi lansat un formular online prin care medicii pot semnala abuzurile din spitale

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat miercuri seară că, începând din noiembrie, medicii și asistenții medicali vor putea semnala direct Ministerului Sănătății problemele din spitale, inclusiv abuzurile sau comportamentele nepotrivite ale superiorilor. „Pe site-ul Ministerului Sănătăţii va apărea un formular în care vreau să ascult părerea personalului medical”, a spus ministrul, la Medika TV.

Ministrul a afirmat că pe site-ul Ministerului Sănătății va fi disponibil un formular prin care angajații din sistemul medical vor putea transmite nemulțumirile și problemele cu care se confruntă.

„Va exista un formular electronic în care medicii, medicii rezidenţi, să scrie şi să sezizeze acolo toate problemele le care le întâmpină. Medici specialişti, infirmiere, asistente, personalul medical în general va avea ocazia în acel formular să seziseze ce nu funcţionează. Să sesizeze abuzuri, să sesizeze comportamente inadecvate ale şefilor de secţie, ale coordonatorilor de rezidenţiat, ale cui doriţi dumneavoastră”, a explicat Rogobete.

Alexandru Rogobete a menționat că numele persoanei care face sesizarea va fi cunoscut doar de el.

„Spun un lucru important şi îl subliniez. Singura persoană care va vedea numele şi prenumele celui care a sesizat voi fi eu. Conform legislaţiei, în România nu poţi să faci o sesizare decât dacă te semnezi cu nume şi prenume. Sesizările anonime nu pot fi luate în calcul. Şi atunci, platforma va obliga personalul să scrie cu nume şi prenume”, a mai spus acesta.

În timpul interviului, Rogobete a vorbit și despre cazul doctoriței de la Spitalul Județean Buzău, care a murit recent în spital, și a precizat că, din respect pentru familia acesteia, nu va face publice informații „concrete”, indiferent dacă le deține sau nu.

„Deci 10 chirurgi în total. Asta înseamnă că în mod normal acolo trebuiau să se realizeze în medie în jur de trei gărzi de persoană. De ce doamna doctor făcea şapte gărzi sau de ce altcineva făcea mai puţine decât putea să facă, nu ştiu. Nu am o explicaţie dacă a fost alegerea dânsei să facă mai multe, dacă era pusă de situaţia de acolo, dacă colegii dânsei nu doreau să facă mai multe gărzi”, a spus acesta, despre caz.