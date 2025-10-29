Medicii rezidenți din România, tot mai atrași de oportunitățile din străinătate. Manager de recrutare: În acest an există o cerere foarte mare

Tot mai mulți medici rezidenți din România își îndreaptă atenția către oportunitățile din străinătate. din domeniu spun că în acest an cererea pentru locuri de muncă în afara țării este mult mai mare comparativ cu anii anteriori. Gabriela Sălăgean, manager de recrutare și relocare la Moving People, a vorbit despre oportunitățile pe care le au medicii tineri care aleg calea străinătății.

În luna iunie, Ministerul Sănătății a anunțat că medicii tineri vor putea urma cursuri și studii complementare chiar pe parcursul rezidențiatului, acces la tehnici și metode avansate de diagnostic și tratament care anterior erau disponibile doar după obținerea specializării.

Reprezentanții Ministerului Sănătății precizau că măsura are ca scop reducerea deficitului de medici, în special în spitalele din provincie, și întărirea pregătirii tinerilor doctori încă din primele etape ale carierei. Totuși, mulți rezidenți aleg să își înceapă cariera în spitale din străinătate.

Gabriela Sălăgean spune că interesul medicilor rezidenți pentru joburile din străinătate este în creștere.

„De curând am fost la un târg de joburi la Expomedics la Cluj și Timișoara și am observat că din ce în ce mai mulți medici rezidenți își doresc să plece, iar unii dintre ei chiar m-au întrebat dacă pot să înceapă specializarea acolo. Pentru Belgia este o oportunitate extraordinară. Noi, cu o compania de 20 de ani, avem o oportunitate astfel încât spitalele cu care colaborăm, în momentul în care au locuri libere, apelează la noi pentru a le trimite rezidenți”, arată managerul în recrutare.

Pentru a ajunge să capete experiență într-un spital din Belgia, medicii tineri trebuie să vorbească limba franceză. Aceștia pot fi acceptați începând cu anul trei sau patru, însă pregătirea pentru momentul plecării poate începe încă din anul doi de facultate.

„Sunt acceptați rezidenți începând cu anul trei sau patru, dar putem începe pregătirea din anul doi, având în vedere că toate cursurile de limbă durează destul de mult în momentul în care ei au un nivel de bază de limba franceză. Astfel, pentru a ajunge la nivelul C1 vorbit și B2 scris poate dura între 8 și 9 luni. Echivalările studiilor durează între 3 luni și jumătate sau chiar patru luni”, adaugă Gabriela Sălăgean.

Potrivit acesteia, salariul unui medic rezident din Belgia ajunge la 4750 de euro brut. În mână, aceștia primesc în jur de 3.000 de euro, o sumă la care ar putea ajunge după mulți ani de experiență în România. În țară, un rezident câștigă în jur de 6.000 de lei.

„Ei sunt tratați exact ca rezidenții belgieni. Nu există nicio diferență. Salariul este în jur de 4.750 de euro brut, iar net este undeva la 3.000 de euro, plus gărzi. În funcție de specializări, gărzile pot fi între 100-120 de euro pe gardă. Nu avem tot timpul aceleași specializări. De exemplu, spitalele cu care colaborăm din Belgia pot cere doi rezidenți în cardiologie, un rezident în gastroenterologie, trei pe ATI. Noi publicăm anunțurile și îi căutăm pe rezidenți. De obicei, ei se recomandă unii pe alții, pentru că înțeleg că o astfel de experiență aduce un plus de valoare CV-ului lor, chiar dacă fac doar un an de specializare în Belgia. Este un alt sistem medical. Ei lucrează alături de specialiști din domeniu și pot învăța protocoalele lor, modul de funcționare și detalii despre aparatură”, a continuat Gabriela Sălăgean.

Unii rezidenți aleg să plece și în Franța, unde pot lucra pentru o perioadă de șase luni. Comparativ cu Belgia, sistemul medical francez pare mai puțin atractiv, iar salariul unui rezident se ridică la aproximativ 1.400 de euro, adică jumătate din suma oferită în Belgia.

„Avem rezidenți care pleacă și în Franța, unde sunt primiți pentru o perioadă de șase luni. Sistemul medical din Franța nu se compară cu cel din Belgia, cel puțin asta ne spun cei care au încercat această variantă și acum au ales să meargă în Belgia. În Franța, salariul unui rezident este de 1.400 de euro, jumătate față de cel oferit în Belgia”, adaugă ea.

Dacă sunt încântați de experiență, medicii se pot opta și pentru al doilea an de pregătire într-un spital din Belgia. Ulterior, aceștia pot obține cu ușurință un post de specialist.

„Rezidenții nu se duc pentru partea financiară, ci mai mult pentru experiență. Statul le dă dreptul să facă doi ani de rezidențiat în afara țării. Astfel, dacă le-a plăcut primul an petrecut acolo, pot opta și pentru al doilea, iar ulterior le putem garanta un post de specialist, pentru că este mult mai ușor după ce spitalul îi cunoaște”, a explicat Gabriela Sălăgean.

Pentru a susține examenul de specializare, medicii tineri trebuie să se întoarcă în țară.

„Ei se întorc în țară, susțin examenul de specializare și ulterior pot reveni în Belgia pentru a ocupa un post de specialist. Stagiul lor în străinătate este recunoscut în România. Pentru a pleca în străinătate, aceștia trebuie să aibă acceptul de la coordonatorul de lucrare. De obicei primesc acordul coordonatorilor pentru că aceștia înțeleg cât de important este pentru un rezident să ajungă într-un spital din străinătate”, a mai spus ea.

Experiența le oferă posibilitatea de a compara sistemul medical belgian cu cel românesc. Potrivit companiei de recrutare, salariile medicilor cu experiență ajung la 25.000-30.000 de euro pe lună pentru specializările ORL, oftalmologie și dermatologie.

„În momentul în care pleacă, aceștia devin mai bogați și nu din punct de vedere financiar, ci profesional. Vor vorbi foarte bine franceza, pentru că petrec un an acolo, pe lângă pregătirea pe care le-o oferim în colaborare cu Andreea Berkhout Academy. După acest pas pot face comparația între sistemul medical din Belgia și cel din România. În Belgia, salariile sunt extrem de mari pentru medicii specialiști. Pentru ORL, oftalmologie și dermatologie între 25.000 și 30.000 de euro pe lună. În momentul în care pleacă în străinătate au alte viziuni”, a arătat aceasta.

În acest caz, compania de recrutare le oferă sprijin în toate etapele procesului, de la echivalarea studiilor și documentația necesară până la integrarea în spitalele din străinătate.

„Noi plătim absolut tot pentru ei: cursurile de limbă, care costă în jur de 20.000 de euro, drumul, biletul de avion, traducerile documentelor, trimitem documentele la minister și obținem recunoașterea pentru ei. Astfel, singura lor preocupare ca medici rezidenți este să participe la cursurile de franceză și să ajungă la nivelul de limbă dorit. În acest an există o cerere foarte mare. Din ce în ce mai mulți medici rezidenți își doresc să plece, iar acest lucru este valabil pentru toate specializările. Cred că aceștia înțeleg cât de mult poate conta o astfel de experiență pentru cariera lor”, a încheiat ea.