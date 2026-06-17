Avocatul Robert Roșu a obținut definitiv menținerea despăgubirilor stabilite în dosarul deschis după achitarea sa din cauza „Ferma Băneasa”, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a anulat recursul formulat de Statul Român împotriva deciziei pronunțate de Curtea de Apel București.

Robert Roșu este avocat asociat al Ţuca Zbârcea & Asociaţii, unul dintre fondatorii firmei și coordonator al departamentului de litigii și arbitraje interne. Activitatea sa profesională a vizat de-a lungul timpului domenii precum dreptul comercial, contenciosul administrativ, concurenţa, dreptul muncii, executarea silită, insolvenţa, proprietatea intelectuală și contenciosul fiscal. De asemenea, a asistat atât instituții publice, cât și investitori străini în arbitraje comerciale interne, desfășurate atât ad-hoc, cât și în formule instituționalizate.

Numele său a devenit intens discutat public după condamnarea pronunțată în decembrie 2020 de Înalta Curte de Casație și Justiție, în dosarul „Ferma Băneasa”, hotărâre care a stârnit reacții puternice în mediul juridic. Atunci, completul format din judecătorii Ionuț Matei, Florentina Dragomir și Alina Ioana Ilie l-a condamnat la 5 ani de închisoare cu executare.

Procurorii DNA Brașov Cornel David Deca și Monica Munteanu îl acuzaseră că „a întocmit un raportului de „due diligence”, că a formulat notificări, memorii și că a participat la ședințele consiliului de administrație ale unui institut, precum și că ar fi influențat opinia unui consilier juridic din cadrul unei instituții care deținea terenurile ce făceau obiectul unei cereri de restituire”.

Situația s-a schimbat în noiembrie 2021, când un alt complet al instanței supreme, alcătuit din judecătorii Rodica Cosma, Laura Soane și Ștefan Pistol, a admis recursul în casație formulat de avocat, l-a achitat pentru constituire a unui grup infracțional organizat și complicitate la abuz în serviciu și a dispus eliberarea sa imediată.

În motivare, judecătorii au reținut că „actele exercitate de Robert Roșu în calitatea sa de avocat, se circumscriu, esenţialmente, activităţilor pe care le desfăşoară orice avocat în exercitarea atribuţiilor conferite de Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, Statutul profesiei de avocat, respectiv Codul deontologic”.

După achitare, Robert Roșu a deschis un proces civil prin care a cerut despăgubiri pentru perioada petrecută în arest și în detenție, dar și recuperarea cheltuielilor suportate în cursul procesului penal. Cererea a fost înregistrată la Tribunalul București la 20 mai 2022, în contradictoriu cu Statul Român, prin Ministerul Finanțelor, și cu Direcția Națională Anticorupție.

Prin acțiune, reclamantul a solicitat:

obligarea pârâtului Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice: – la plata sumei de 500.000 lei reprezentând daune morale pentru privarea nelegală de libertate prin arest preventiv şi arest la domiciliu în perioada 9.12.2015 – 11.03.2016; – la plata sumei de 5.000.000 lei reprezentând daune morale pentru privarea nelegală de libertate la penitenciarele Rahova şi Jilava în perioada 17.12.2020 – 23.11.2021 şi la plata dobânzii legale aferente sumelor acordate, de ladata formulării cererii de chemare în judecată şi până la data plăţii integrale a acestora;

obligarea pârâtului Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice şi, în subsidiar, obligarea pârâtei Direcţia Naţională Anticorupţie şi a pârâtului Statului Român, prin Ministerul Finanţelor Publice, la plata sumei de 2.282.952 lei reprezentând daune materiale constând în cheltuieli cu avocaţi, transport şi cazare şi onorarii pentru experţi judiciari şi expertiza pe perioada procesului penal precum şi la plata dobânzii legale aferente sumelor acordate, de la data formulării cererii de chemare în judecată şi până la data plăţii integrale a acestora;

obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată.

În decembrie 2022, Tribunalul București i-a dat câștig de cauză parțial și a obligat Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice, să îi plătească 1.000.000 de lei cu titlu de daune morale, 2.282.952 de lei daune materiale, precum și dobânda legală aferentă, calculată de la data introducerii acțiunii și până la plata efectivă.

Hotărârea a fost menținută ulterior în apel. În urmă cu un an, Curtea de Apel București a pronunțat următoarea soluție:

„Solutia pe scurt: Respinge ca nefondate apelurile formulate de apelantul pârât Statul Român prin MFP şi apelantul Parchet ICCJ – DNA. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare, care se depune la C.A.B. – Sectia a IV-a Civilă. Pronuntată în şedintă publică, azi 06.06.2025.”

După această decizie, Statul Român a declarat recurs, iar dosarul a ajuns din nou la Înalta Curte de Casație și Justiție. Marți, 16 iunie 2026, instanța supremă a pus capăt litigiului prin următoarea soluție:

„Detalii soluţie: Decizia nr. 1179: Constată nul recursul declarat de recurentul-pârât Statul Român prin Ministerul Finanţelor prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti împotriva deciziei nr. 578A din 6 iunie 2025 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a civilă, pronunţate în dosarul nr. 13588/3/2022*, în contradictoriu cu intimatul-reclamant Roşu Robert Mihăiţă şi intimatul-pârât Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie. Definitivă.”

Prin această decizie definitivă, rămâne în vigoare soluția prin care avocatul primește despăgubiri de 1 milion de lei pentru prejudiciul moral și 2.282.952 de lei cu titlu de daune materiale, alături de dobânda legală aferentă.