Riscurile geopolitice fac ca petrolul să sară peste 60 de dolari pe baril

Prețurile petrolului au crescut semnificativ luni pe piețele internaționale, pe fondul unor evoluții geopolitice care au generat îngrijorări legate de posibile perturbări ale aprovizionării globale, potrivit agenției Reuters.

Investitorii au reacționat la informații privind acțiuni ale autorităților americane în apropiere de Venezuela și la atacuri care au vizat infrastructura maritimă din Rusia.

La începutul săptămânii, contractele futures pentru petrolul Brent au înregistrat o creștere de 1,38 dolari, echivalentul unui avans de 2,3%, ajungând la nivelul de 61,85 dolari pe baril.

În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-a apreciat cu 1,29 dolari, tot 2,3%, până la 57,81 dolari pe baril.

Aceste evoluții marchează una dintre cele mai consistente creșteri zilnice din ultimele săptămâni și reflectă reacția pieței la riscurile percepute în ceea ce privește fluxurile de petrol la nivel global.

Unul dintre factorii care au susținut creșterea prețurilor este legat de o operațiune desfășurată de Garda de Coastă a Statelor Unite.

Autoritățile americane au urmărit duminică un petrolier aflat în ape internaționale, despre care oficiali americani au declarat că face parte dintr-o rețea de evitare a sancțiunilor impuse Venezuelei.

Aceasta este a treia operațiune de acest tip desfășurată în cursul lunii. Acțiunea are loc după ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat săptămâna trecută o „blocadă” a tuturor petrolierelor sancționate care intră sau ies din Venezuela.

Analiștii din piață indică faptul că aceste măsuri sporesc incertitudinea privind exporturile de petrol ale statului sud-american. „Participanţii la piaţă văd acum un risc real de întrerupere a livrărilor venezuelene din cauza embargoului impus de SUA”, a declarat Giovanni Staunovo, analist la UBS, citat de Reuters.

Conform estimărilor, petrolul venezuelean reprezintă aproximativ 1% din oferta globală.

Creșterea cotațiilor a fost susținută și de informații referitoare la atacuri cu drone atribuite Ucrainei, care ar fi vizat nave rusești și chei portuare dintr-un port situat la Marea Neagră.

Aceste incidente au atras atenția investitorilor asupra riscurilor suplimentare din regiune.

Firma de consultanță Ritterbusch and Associates a arătat că astfel de evenimente „sporesc riscul unor întreruperi suplimentare ale fluxurilor de petrol din regiune”, potrivit aceleiași surse.

Combinarea tensiunilor din America Latină, legate de regimul de sancțiuni impus Venezuelei, și a celor din estul Europei, asociate conflictului din zona Mării Negre, a determinat investitorii să reevalueze rapid riscurile de aprovizionare.

Această reevaluare s-a reflectat într-o cerere mai mare pentru contractele futures, susținând astfel creșterea prețurilor petrolului.

Evoluțiile rămân atent monitorizate de participanții la piață, în contextul în care orice schimbare suplimentară în situația geopolitică sau în aplicarea sancțiunilor ar putea influența din nou dinamica prețurilor la nivel global.