Risc de blackout în orele de vârf. Republica Moldova nu poate acoperi consumul de energie

Republica Moldova se confruntă cu un risc real de deconectări în evantai în orele de vârf ale serii, după ce nu a reușit să asigure întreaga cantitate necesară de energie electrică pentru ziua de vineri, 27 martie. Capacitățile limitate de import pe interconexiunea cu România, dar și avarierea unei linii strategice de transport, pun presiune pe sistemul energetic național, în contextul unui consum ridicat și al unei situații regionale tensionate.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Energiei, această situație ar putea genera un deficit comercial de 200-280 MWh pentru fiecare oră din intervalul 18:00-22:00, ceea ce reprezintă aproximativ 25% din necesarul de consum din orele de seară.

În cadrul unei emisiuni televizate, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a menționat că capacitatea alocată pe frontiera România - Republica Moldova nu este suficientă pentru a acoperi vârful de consum prognozat pentru mâine.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, avertizează că, în acest scenariu, se va recurge la deconectări în evantai, în special în intervalul de seară, când consumul atinge valori maxime.

„Noi am reușit pentru datele 25-26 să aducem energie. Nu a fost accesată energie de avarie, dar după primele rezultate ale licitațiilor pentru ziua următoare, cifrele și capacitățile disponibile la moment nu arată foarte bine. În acest caz se solicită energie de avarie. Pe liniile de 100 de kilovolți, noi nu putem importa energie electrică de avarie. Simplu, nu au capacitate tehnică. Deci doar prin cea din Bălți. În cazul în care acest deficit nu va putea fi acoperit integral prin accesarea energiei de avarie sau parțial, se va recurge la deconectări în evantai”, a explicat oficialul în cadrul unei emisiuni de la PRO TV.

În acest context, cetățenii sunt îndemnați să utilizeze rațional energia electrică, în special în orele de consum ridicat, pentru a contribui la menținerea echilibrului sistemului electroenergetic.

Mecanismul de realocare a capacităților transfrontaliere este unul complex și implică coordonarea între operatorii sistemelor de transport din Republica Moldova, România, Ucraina, Ungaria, Slovacia și Polonia.

Potrivit autorităților, întreruperile vor fi aplicate în regim de rotație, iar alimentarea va fi menținută prioritar pentru instituțiile și infrastructura critică, în baza listelor deja pregătite de operatorii de distribuție.

Criza a fost declanșată după scoaterea din funcțiune a liniei electrice Isaccea–Vulcănești, una dintre principalele rute de import de energie din România, prin care era acoperită aproximativ jumătate din consumul țării. Defecțiunea a survenit în urma atacurilor asupra infrastructurii energetice din Ucraina.

Lucrările de reparație au început deja, fiind mobilizate echipamentele și echipele de intervenție în zona afectată, iar intervențiile sunt realizate de operatorul ucrainean în funcție de condițiile de securitate din teren.

„Lucrările au începute ieri, în a doua parte a zilei. Au fost mobilizate echipamentele, forța umană, se lucrează pe parcursul zilei, când situația de securitate o permite, se depun eforturi maxime și ni s-a reconfirmat că cel mai lung scenariu de reparație ar dura șapte zile”, a declarat ministrul Energiei.

Acesta a precizat că durata intervenției depinde în mare măsură de condițiile meteorologice și de accesul în teren.