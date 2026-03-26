Republica Moldova va cere despăgubiri Rusiei după atacul asupra liniei electrice Isaccea–Vulcănești

Republica Moldova va solicita despăgubiri Federației Ruse pentru prejudiciile provocate de atacul asupra liniei electrice de înaltă tensiune Isaccea–Vulcănești, a declarat vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi. Oficialul a subliniat că aceste acțiuni nu pot fi trecute cu vederea și că pagubele sunt semnificative.

„Prejudiciul este unul semnificativ și va trebui să vedem cum vom putea înainta o notă de plată, pentru că acest atac nu poate fi trecut cu vederea. Este un prejudiciu serios adus bunăstării R. Moldova și proprietății statului, inclusiv liniilor de înaltă tensiune. Mai întâi trebuie, desigur, să reparăm, după care vom face evaluarea și, pe canale diplomatice, vom cere despăgubiri din partea Federației Ruse”, a afirmat Mihai Popșoi, în cadrul emisiunii de la TV8.

Ministrul a punctat că acesta este al doilea incident de acest tip în ultimele săptămâni, după atacul asupra hidrocentralei de la Novodnestrovsk, care a avut efecte directe asupra cetățenilor Republicii Moldova.

„Consecințele au fost resimțite puternic de cetățeni – practic, timp de o săptămână, o regiune întreagă a țării a rămas fără apă potabilă, iar ecosistemul Nistrului a fost afectat. Cu siguranță vom înainta o solicitare de despăgubire, dar deocamdată este prematur să vorbim despre cifre. Specialiștii încă lucrează, iar după finalizarea procesului vom transmite o notă diplomatică părții ruse”, a spus Popșoi.

Ministrul a precizat că specialiștii din Republica Moldova și Ucraina repară linia, iar reconectarea acesteia este estimată să dureze între cinci și șapte zile.

Linia Isaccea–Vulcănești a fost scoasă din funcțiune după ce drone de tip Shahed, lansate de Federația Rusă, au întrerupt mai mulți conductori în seara de 23 martie, afectând una dintre cele mai importante rute de import al energiei electrice în Republica Moldova.

„Asigurarea cu energie electrică este realizată, în prezent, prin rute alternative, însă deficitul estimat poate ajunge până la 400 MW în orele de vârf, mai ales seara, când consumul nu mai este acoperit de sursele locale de energie regenerabilă”, a precizat Popșoi.

Parlamentul Republicii Moldova a instituit starea de urgență în sectorul energetic, începând cu 25 martie, pentru a permite autorităților să răspundă rapid și să prevină întreruperile majore. Autoritățile au simplificat procedurile de siguranță și au permis negocierile directe pentru ca echipele tehnice să poată interveni imediat în reabilitarea liniei afectate.

„Dronele Shahed lansate de Rusia au rupt conductori de pe linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești–Isaccea, fapt ce a determinat scoaterea din funcțiune a uneia dintre cele mai importante rute de import al energiei electrice”, a explicat vicepremierul.

Pentru a echilibra rețeaua și a preveni un colaps, autoritățile au decis reducerea consumului cu 30% în clădirile publice și private, interzicerea exportului de electricitate între orele 17:00 și 21:00 și prioritizarea alimentării către spitale și infrastructura critică. Astfel, se estimează că deficitul de energie, între 350 și 400 MW, poate fi acoperit prin măsuri urgente și negocieri directe, evitând presiunea asupra tarifelor pentru consumatori.