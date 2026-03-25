Iluminatul clădirilor publice și comerciale va fi redus cu cel puțin 30%. Măsuri dictate de starea de urgență în energetică din Republica Moldova

Republica Moldova. Iluminatul clădirilor publice și comerciale va fi redus cu cel puțin 30% în Republica Moldova, iar consumul de energie va fi strict raționalizat, în condițiile în care autoritățile încearcă să evite un deficit major de electricitate, generat de bombardamentele rusești asupra infrastructurii energetice din Ucraina. Guvernul a aprobat un set amplu de măsuri de urgență care vizează atât populația, cât și mediul de afaceri, în contextul riscurilor iminente pentru securitatea energetică a țării.

Instituțiile medico-sanitare, infrastructura critică și consumatorii vulnerabili vor avea prioritate în alimentarea cu energie electrică. Operatorul Moldelectrica va recurge la cereri directe și va sista exporturile în orele de vârf pentru a direcționa orice resursă disponibilă către consumul intern.

Totodată, activități economice cu procese de producție energofage vor trebui să-și deplaseze programul de lucru în afara intervalelor de consum maxim. Deciziile au fost aprobate de Guvern în contextul instituirii stării de urgență în energetică pentru 60 de zile, începând cu 25 martie.

Șeful Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Diaconu, a declarat în ședința Executivului că, din motive care nu depind de Republica Moldova, „situația rămâne una critică”, sub presiunea atacurilor militare rusești asupra infrastructurii din sudul Ucrainei.

Linia electrică de înaltă tensiune Isaccea–Vulcănești rămâne indisponibilă, ceea ce „generează un risc iminent de deficit de energie electrică, estimat la 350–400 MW în orele de vârf”.

Serghei Diaconu a evidențiat și contextul internațional tensionat din regiunea Golfului, care impune „măsuri de precauție” și în sectorul produselor petroliere, pentru a evita perturbări pe piața internă.

„Solicităm administratorilor de clădiri publice și comerciale reducerea iluminatului interior cu cel puțin 30%, deconectarea vitrinelor și a iluminatului publicitar, limitarea utilizării scărilor rulante în orele de vârf, reorganizarea programului de lucru în afara intervalelor de consum maxim”, a punctat Serghei Diaconu.

Autoritățile securizează și stocurile de combustibil. Serviciul Vamal va monitoriza strict exporturile din cadrul Portului Internațional Liber Giurgiulești și va permite livrarea produselor petroliere doar dacă sunt depășite plafoanele de siguranță.

„La nivel de retail, rămâne valabilă permisiunea de a elibera maximum 20 de litri, surplusul peste rezervorul care poate fi suplinit total, pentru a preveni epuizarea stocurilor”, a mai spus oficialul.

Alte acțiuni prevăd facilitarea instalării rapide a sistemelor de stocare și generare a energiei, prin derogări de la procedurile permisive în construcții.

„Prin aceasta, se va facilita procesul de montare a instalațiilor de generare a energiei pentru deținătorii avizelor, astfel încât să crească, cât mai rapid posibil, capacitatea de producere a energiei alternative”, a explicat Serghei Diaconu.

Totodată, centrele de termoficare vor putea produce mai multă energie electrică, cu garanția că toate costurile, inclusiv pierderile tehnologice, vor fi acoperite fără sancțiuni pe durata stării de urgență.

„Aceste măsuri sunt indispensabile pentru a evita deconectările necontrolate ale consumatorilor”, a conchis directorul Centrului.

Linia energetică de înaltă tensiune Isaccea–Vulcănești a fost scoasă din funcțiune după atacuri cu drone de tip Shahed lansate de Federația Rusă, care au avariat mai mulți conductori.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că infrastructura energetică a Republicii Moldova a fost afectată direct.

„În seara zilei de 23 martie 2026, în jurul orei 19:15, din cauza atacurilor rusești pe teritoriul Ucrainei, infrastructura noastră energetică, proprietatea Republicii Moldova, a fost afectată. Câteva drone Shahed au lovit infrastructura noastră energetică. Sunt conductori rupți, pe care compania Ukrenergo o să ne ajute să-i reparăm. Lucrările vor dura între cinci și șapte zile”, a explicat ministrul.

Republica Moldova se află, din 25 martie, sub stare de urgență în sectorul energetic pentru 60 de zile, ca răspuns la riscurile majore generate de atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice din Ucraina. Decizia a fost luată după ce una dintre cele mai importante rute de import al energiei electrice, inclusiv din România, a fost scoasă din funcțiune.

Deficitul estimat poate ajunge până la 350–400 MW în orele de vârf, în special seara, când producția din surse regenerabile scade. Prin instituirea stării de urgență, Guvernul va putea aloca resurse financiare suplimentare, va interveni direct în piața energetică și, la nevoie, va impune măsuri de raționalizare a consumului.

În următoarele 60 de zile, întreprinderile energetice vor avea competențe extinse pentru a procura, produce, transporta și distribui resurse energetice pe întreg teritoriul țării, iar deciziile autorităților vor avea caracter obligatoriu pentru instituții, agenți economici și cetățeni.