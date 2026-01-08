Rezultatele necropsiei în cazul tânărului care a murit înainte de operație la Buzău: tromboembolism pulmonar

Medicii legiști au finalizat necropsia în cazul tânărului de 25 de ani care a murit în Secția de Ortopedie a Spitalului Județean de Urgență Buzău, în timp ce se afla internat pentru o fractură de femur suferită într-un accident rutier pe 2 ianuarie. Potrivit concluziilor medico-legale, cauza decesului a fost un tromboembolism pulmonar, o complicație severă care poate apărea la pacienții imobilizați.

Necropsia a fost efectuată la solicitarea familiei, în prezența unui expert-parte, pentru a clarifica circumstanțele decesului și pentru a elimina eventualele suspiciuni privind posibile erori medicale. Concluziile arată că un cheag de sânge s-a format și a migrat, provocând o hemoragie și blocând arterele pulmonare.

Tânărul fusese imobilizat după fractura de femur, iar surse medicale precizează că i-ar fi fost administrat tratament anticoagulant, pentru a preveni apariția unor complicații de tip tromboembolic. Operația pentru stabilizarea fracturii era programată luni dimineață, dar nu a fost realizată la timp. Motivul amânării ar fi lipsa tijei necesare pentru procedură, însă această informație nu a fost confirmată oficial de reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Buzău.

Conducerea spitalului este așteptată să ofere clarificări suplimentare privind motivele pentru care intervenția nu a fost efectuată mai devreme, în timp ce familia tânărului solicită explicații privind gestionarea medicală înainte de producerea decesului.

Denisa, iubita tânărului, a povestit ultimele zile petrecute de Gabriel în spital și momentele dramatice de dinaintea decesului. Potrivit acesteia, tânărul a fost internat cu o fractură de femur și starea lui părea stabilă în primele zile, cu planuri medicale care includeau operația și recuperarea ulterioară.

„Mi s-a spus că va sta aproximativ zece zile în spital, cu tot cu operație, după care va începe recuperarea. Visam împreună la această recuperare pentru că urma să ne căsătorim anul acesta”, a declarat tânăra.

Situația s-ar fi schimbat dramatic în dimineața programată pentru operație. „Când am intrat în salon, am văzut un om pe moarte. Era galben, rece, transpirat, spunea că nu poate să respire. Am strigat după ajutor. Mi s-a spus că este un atac de panică. Nu avea cum. Era cel mai puternic bărbat pe care l-am cunoscut”, a mai spus Denisa.

Un alt aspect semnalat în declarația sa este legat de presupuneri privind consum de substanțe interzise. „Am auzit spunându-se că este în sevraj. Omul meu nu a pus gura pe droguri. L-au lăsat acolo, sub ochii mei, în timp ce eu țipam să facă cineva ceva”, a adăugat tânăra.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că a sesizat Colegiul Medicilor din România și a discutat situația cu președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu. Ministrul a precizat că în perioada următoare la Spitalul Județean Buzău va avea loc un audit administrativ și verificări prin Corpul de Control. Rogobete a respins acuzațiile potrivit cărora ar încerca să mușamalizeze cazul, calificând aceste afirmații drept „nefondate și profund incorecte”.

„Pentru acest caz am fost informat în timp util și am sesizat imediat Colegiul Medicilor din România, singura instituție abilitată să se pronunțe din punct de vedere medical. Colegiul Medicilor va face verificările necesare și va exista un răspuns clar privind situația pacientului politraumatizat de la Buzău”, a transmis ministrul.

Rogobete a mai spus că nu este corect să se compare situația de la Buzău cu cea de la Iași, unde mai mulți copii au murit în urma unor infecții neraportate și a protocoalelor încălcate. „Medicina nu se face din declarații politice și nici din acuzații fără fundament. În sănătate, contează faptele, competența și responsabilitatea, nu zgomotul politic”, a mai spus ministrul.

PNL Iași a acuzat Ministerul Sănătății și pe ministrul Rogobete că mușamalizează cazul de la Buzău și că nu trimite Corpul de Control la Spitalul Județean, făcând referire la gestionarea diferită a tragediei de la Spitalul de Copii din Iași. Potrivit liberalilor, ministrul ar fi făcut „paradă de marketing” în cazul de la Iași, dar ar fi închis ochii la tragedia de la Buzău, „în fieful lui Ciolacu”.