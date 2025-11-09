Social

Rețetă de tartă cu prune și caramel. Deliciul care te cucerește de la prima felie

Tartă. Sursa foto: AI
Din cuprinsul articolului

Tarta cu prune și caramel este un desert rafinat, ușor de pregătit, care îmbină dulceața fructelor coapte cu aroma intensă de caramel. Textura fragedă a aluatului se potrivește perfect cu prunele, iar caramelul aduce un plus de savoare.

Rețeta de tartă cu prune și caramel. Merită să o încerci în această toamnă

Prăjiturile sau tartele cu prune sunt printre cele mai iubite deserturi de toamnă. Conform acestei rețete, caramelul fin se topește peste fructe și formează un strat lucios, care pătrunde ușor în aluat, oferind fiecărei felii un echilibru perfect între crocant, moale și parfumat.

Ingredientele de care vei avea nevoie

Pentru aluat:

  • 250 g făină
  • 125 g unt rece
  • 2 linguri zahăr
  • 1 ou
  • 1 praf de sare
  • 1-2 linguri apă rece

Pentru umplutură

  • 700 g prune coapte, tăiate pe jumătate
  • 2 linguri zahăr brun
  • 1 lingură amidon
  • 1 linguriță scorțișoară măcinată

Pentru caramel:

  •  150 g zahăr
  • 60 g unt
  •  100 ml smântână pentru frișcă (min. 30% grăsime)
  • praf de sare

Mod de preparare

Amestecă făina cu sarea și zahărul, apoi încorporează untul rece tăiat cubulețe. Frământă rapid până obții un aluat nisipos. Adaugă oul și, dacă e nevoie, puțină apă rece pentru a lega compoziția. Formează o bilă, acoperă cu folie alimentară și las-o la frigider 30 de minute.

Spală și taie prunele pe jumătate, apoi amestecă-le cu zahărul brun, amidonul și scorțișoara. Lasă-le câteva minute să-și lase sucul.

Prune. Sursa foto: Arhiva EVZ

Tartă cu prune și caramel. Cum pregătești caramelul

Topește zahărul într-o crăticioară, la foc mic, fără a amesteca. Când capătă o culoare aurie, adaugă untul și amestecă până se topește complet. Toarnă smântâna lichidă, amestecând continuu, apoi adaugă un praf de sare. Lasă caramelul să se răcească ușor.

Întinde aluatul și așază-l într-o formă de tartă unsă cu unt. Înțeapă-l ușor cu furculița și coace-l în orb 10 minute la 180°C. Scoate-l, adaugă stratul de caramel, apoi prunele așezate ordonat cu partea tăiată în sus.

Introdu tarta din nou la cuptor pentru 30–35 de minute, până când fructele se înmoaie și caramelul capătă o nuanță brun-aurie. Las-o să se răcească, apoi servește cu un strop de caramel deasupra sau cu o lingură de frișcă proaspătă.

Proiecte speciale