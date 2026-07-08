Aripioarele de pui crocante sunt apreciate de toată lumea, iar cei mici le savurează cu plăcere de fiecare dată. Cu o crustă bine rumenită la exterior și o carne fragedă la interior, acestea pot fi pregătite acasă cu ingrediente simple, fără tehnici complicate. Secretul constă în condimentarea corectă și în modul de preparare care ajută la obținerea unei texturi crocante.

Ingredientele necesare pentru această rețetă:

1 kg aripioare de pui

2 linguri de ulei

1 linguriță boia dulce

1 linguriță usturoi granulat

1 linguriță ceapă granulată

1 linguriță sare

½ linguriță piper

½ linguriță boia afumată (opțional)

½ linguriță fulgi de ardei iute (opțional)

1 linguriță praf de copt alimentar (ajută la obținerea crustei crocante)

2 linguri de amidon de porumb sau făină

Pentru sos:

2 linguri miere

2 linguri sos de soia

1 lingură ketchup

1 cățel de usturoi mărunțit

puțin ardei iute, după preferință

Aripioarele de pui se spală, se curăță dacă este nevoie, apoi se șterg foarte bine cu prosoape de hârtie. Acest pas este important deoarece excesul de apă împiedică formarea crustei crocante.

Într-un bol mare se amestecă boiaua dulce, usturoiul granulat, ceapa granulată, sarea, piperul, praful de copt alimentar și amidonul de porumb. Aripioarele se adaugă peste acest amestec, apoi se pune uleiul și se amestecă bine până când fiecare bucată este acoperită uniform de condimente.

Pentru un gust mai intens, carnea poate fi lăsată la marinat aproximativ 30 de minute. Dacă timpul permite, poate sta chiar câteva ore la frigider.

Aripioarele se pun într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, având grijă să existe spațiu între ele. Se coc în cuptorul preîncălzit la 200 de grade Celsius timp de aproximativ 40-45 de minute. La jumătatea timpului se întorc pentru a se rumeni uniform pe ambele părți.

Pentru varianta prăjită, aripioarele se gătesc în ulei încins până când devin aurii și crocante. Între timp se pregătește sosul. Mierea, sosul de soia, ketchupul și usturoiul se pun într-o tigaie mică și se încălzesc câteva minute, până când compoziția devine ușor legată.

La final, aripioarele crocante pot fi trecute prin sos sau servite separat, alături de cartofi, salată ori un sos pe bază de iaurt și usturoi.