Republicanii au o problemă economică. Opinia lui Karl Rove în WSJ

Este o veste proastă pentru republicani faptul că recenta agendă media a președintelui Trump a fost dominată de subiecte variind de la invadarea Groenlandei și atacurile ICE (Immigration and Customs Enforcement) în Minneapolis, până la desființarea premiilor Grammy și ordonarea publicării masive a documentelor lui Jeffrey Epstein. Acestea nu sunt la fel de importante pentru americani precum economia.

Pentru a corecta această problemă, președintele a venit în Iowa luna trecută pentru un discurs economic. Echipa sa a sperat că apariția sa într-o suburbie a orașului Des Moines va recentra discuția.

Nu s-a întâmplat. Domnul Trump a făcut două greșeli.

Prima a fost devierea de la subiect în aproape jumătate din discursul său. Victorii și alegeri furate. Imigrație. Prezentarea politicienilor pe scenă. Atacarea predecesorului său pentru multiple păcate. O mulțime de probleme externe diverse. A mers peste tot — și, prin urmare, nicăieri.

A doua problemă a fost tonul triumfalist al domnului Trump. S-a felicitat singur pentru „cel mai mare prim an al oricărei administrații din istoria americană”. „Economia este în plin avânt”, a spus el. A fost „cel mai bun prim an al oricărui președinte vreodată, poate”.

Toate acestea au lăsat impresia că provocările economice ale națiunii sunt rezolvate. El a făcut aceeași greșeală pe care a făcut-o președintele Biden cu refrenul constant că „Bidenomics funcționează”. Declarația domnului Trump cum că „sub conducerea mea, creșterea economică explodează la cifre nemaiîntâlnite” nu este doar exagerată. Îi face pe oamenii care suferă să se simtă nevăzuți și abandonați.

Consultantul din Washington, Bruce Mehlman, a descris provocarea domnului Trump prin grafice trimise clienților săi duminică.

El a notat că Indicele Sentimentului Consumatorilor al Universității din Michigan arată că încrederea americanilor fără diplomă universitară este la cel mai scăzut nivel de când a fost pusă prima dată întrebarea, în 1976. Locurile de muncă din sectorul muncitoresc au scăzut cu peste 145.000 anul trecut. Gospodăriile cu venituri mici sunt lovite mai puternic de inflație, deoarece prețurile pentru necesități au crescut rapid. Un sondaj Fox arată că republicanii conduc în rândul alegătorilor albi fără diplomă universitară cu doar 10 puncte.

Adăugați la observațiile domnului Mehlman faptul că 58% într-un nou sondaj CNN spun că anul președintelui a fost un eșec, în timp ce doar 33% cred că domnului Trump îi pasă de oameni ca ei. Potrivit RealClearPolitics aprobarea gestionării economiei de către domnul Trump este de 41%, iar a inflației de 37%.

Președintele ar trebui să înceteze să se laude. Mulți americani, în special alegătorii indeciși, simt că lucrurile nu stau bine. O strategie sigură de „Politică 101” este să explici, să empatizezi, să promiți puțin și să livrezi mult. Pentru republicani, acest lucru implică trei pași de comunicare.

În primul rând, să clarifice că democrații și domnul Biden au fost responsabili pentru inflație, cheltuieli necontrolate și creșterea record a birocrației și reglementărilor. Ei au băgat America în șanț.

În al doilea rând, să descrie modul în care domnul Trump și GOP (Partidul Republican) consolidează economia. Au împiedicat democrații să impună cea mai mare creștere de taxe din istorie prin reînnoirea reducerilor de taxe ale domnului Trump din 2017, apoi au adăugat noi reduceri — excluderi pentru bacșișuri, ore suplimentare și Securitate Socială. Republicanii controlează cheltuielile, reduc deficitul și domolesc inflația. Democraților nu ar trebui să li se dea puterea de a le inversa.

În al treilea rând, să sublinieze că mai sunt multe de făcut. Domnul Trump și republicanii vor abroga reglementările Biden care au aruncat costuri noi de 1,8 trilioane de dolari asupra economiei. Asta va elibera bani pentru ca firmele să investească în salarii mai mari și echipamente mai bune. Mai multe acorduri comerciale vor deschide piețe pentru bunurile și serviciile americane. Oferirea pacienților a unei sume fixe și lăsarea lor să caute asigurarea cea mai bună pentru ei va ajuta la ținerea în frâu a costurilor cu sănătatea. Continuarea reducerii deficitului și eficientizarea guvernului vor întări economia.

Nimic din toate acestea nu se va întâmpla dacă democrații preiau controlul Congresului. Republicanii din Cameră și Senat nu ar trebui să aștepte ca mesajul domnului Trump să devină focalizat. Nici nu ar trebui să depindă de îmbunătățirea economiei, chiar dacă se va întâmpla. Vocea președintelui poate fi puternică. Mai puternici ar fi sute de candidați care vând o agendă de reformă conservatoare, precum cea dezvoltată de Comitetul de Studiu Republican al Camerei.

Pentru succesul GOP în această toamnă, republicanii au nevoie de un mesaj economic mai bun decât ceea ce au auzit americanii de la președinte în Iowa.

Karl Rove a fost consilier și deputy chief of staff pentru președintele George W. Bush