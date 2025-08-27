Actualitate Republica Moldova marchează 34 de ani de independență







Republica Moldova celebrează astăzi 34 de ani de la proclamarea independenței față de Uniunea Sovietică. Un moment de cotitură care a deschis drumul spre afirmarea statalității și consolidarea parcursului democratic al țării. La 27 august 1991, în urma prăbușirii Uniunii Sovietice și a puciului eșuat de la Moscova, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Declarația de Independență, votată de 278 de deputați.

Documentul a consacrat limba română ca limbă oficială și a afirmat suveranitatea țării asupra întregului teritoriu, inclusiv regiunea transnistreană. În acea zi, sute de mii de oameni s-au adunat în Piața Marii Adunări Naționale pentru a susține actul istoric care marca nașterea statului independent Republica Moldova.

Deși originalul documentului a fost distrus în timpul protestelor din aprilie 2009, el a fost restaurat un an mai târziu și rămâne certificatul de naștere al Republicii Moldova.

Independența a fost urmată de momente dificile. În 1992, conflictul armat de la Nistru a lăsat urme adânci și o regiune separatistă. Regiune, care continuă să reprezinte o provocare pentru integritatea statului. Tranziția economică din anii ’90 a fost însoțită de crize și emigrație masivă. În aprilie 2009, protestele postelectorale au schimbat cursul politic. În 2014 Republica Moldova a semnat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, consolidând orientarea pro-europeană.

Un pas crucial a fost obținerea statutului de țară candidată la aderare în iunie 2022, iar în 2024 Consiliul European a aprobat deschiderea negocierilor.

De dimineață, conducerea de vârf a depus flori la monumentul „Maica Îndurerată” de la Complexul Memorial „Eternitate” și la monumentul Ștefan cel Mare.

„Viitorul Republicii Moldova este făurit de cetățenii săi și, atunci când oamenii acționează liber, și țara noastră este liberă”, afirmă președinta Maia Sandu, în mesajul său făcut public în ziua în care statul nostru marchează 34 de ani de independență.

Pe fundalul vocilor surorilor Osoianu și al lui Nicolae Gribincea, președinta evocă aportul tuturor celor care, prin muncă și dedicație, mișcă țara înainte. Femeile care păstrează tradițiile și coc pâine, țăranii care muncesc onest și au grijă de pământ. Medicii care salvează, profesorii care clădesc vieți, constructorii care pun cărămidă peste cărămidă. Polițiștii aflați mereu la datorie și pictorii care aduc frumosul în viața noastră.

„Tu ești viitorul. Construiește pe moștenirea noastră și fii liber și puternic. Tot ce faci tu înseamnă Republica Moldova. Când tu te simți în siguranță, Republica Moldova este în siguranță. Când tu acționezi liber și independent, Republica Moldova este liberă și independentă. Când tu alegi drumul corect, Republica Moldova este pe drumul corect. Republica Moldova trăiește prin tine, prin fiecare mână care muncește, prin fiecare inimă care iubește. Noi făurim drumul Republica Moldova. La mulți ani, Moldova!”, a transmis Maia Sandu.

Anul acesta, sărbătoarea se desfășoară sub genericul „Independența ne unește”. Ziua este marcată și de prezența internațională de înalt nivel. Președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și premierul Poloniei, Donald Tusk, vin la Chișinău. Cei trei, împreună cu președinta Maia Sandu, vor face declarații de presă și se vor adresa cetățenilor în cadrul concertului dedicat Zilei Independenței.

Seara, scena din Piața Marii Adunări Naționale va găzdui un spectacol aniversar cu artiști precum Zdob și Zdub, Irina Rimes, Carla’s Dreams, Magnat și Feoctist, iar în întreaga țară se vor desfășura evenimente culturale și artistice.