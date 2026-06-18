Republica Moldova a lansat pe 18 iunie 2026 platforma digitală oficială moldova.md, un portal destinat prezentării țării în fața publicului internațional și a cetățenilor din diaspora.

Inițiativa aparține Agenției de Investiții și urmărește să ofere informații verificate și ușor accesibile despre economie, cultură, tradiții și oportunitățile oferite de statul moldovean.

Noua platformă este disponibilă în limba engleză și a fost concepută ca un instrument de promovare externă, într-un context în care vizibilitatea internațională și accesul rapid la informații joacă un rol important în consolidarea imaginii unei țări.

Platforma moldova.md centralizează într-un singur loc informații relevante despre Republica Moldova, de la contextul economic și direcțiile de dezvoltare până la patrimoniul cultural și experiențele turistice locale.

Potrivit Agenției de Investiții, conținutul este structurat astfel încât să ofere o imagine clară și actuală asupra țării atât persoanelor care descoperă Republica Moldova pentru prima dată, cât și celor care doresc să afle mai multe despre transformările recente și oportunitățile existente.

Website-ul se adresează în special vizitatorilor străini, investitorilor, formatorilor de opinie, reprezentanților mediului de afaceri și tuturor celor interesați să cunoască mai bine Republica Moldova.

Lansarea platformei este însoțită de o campanie de promovare desfășurată în Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău.

În zona de control al pașapoartelor a fost instalat un banner cu mesajul „You just landed in Moldova” („Tocmai ai aterizat în Moldova”), destinat călătorilor care sosesc în țară. Prin intermediul unui cod QR, vizitatorii pot accesa direct platforma oficială și pot consulta informații despre Republica Moldova încă din momentul sosirii.

Reprezentanții Agenției de Investiții susțin că noul portal face parte dintr-un efort mai amplu de consolidare a brandului de țară și de promovare coerentă a Republicii Moldova la nivel internațional.

„O imagine de țară puternică se construiește prin consecvență și printr-o identitate prezentată coerent în toate spațiile internaționale. Prin www.moldova.md și Toolkitul Media, ne propunem să oferim Republicii Moldova un cadru modern de prezentare, construit în baza experienței și standardelor aplicate de state care dezvoltă de ani buni strategii de branding de țară.

Totodată, am pus accent pe utilitate și accesibilitate, astfel încât aceste instrumente să poată fi folosite ușor și eficient de instituții, parteneri și comunitățile care promovează Moldova”, a declarat Irina Tolstousov, director adjunct al Agenției de Investiții.

Instituția consideră că platforma poate contribui la creșterea vizibilității Republicii Moldova și la oferirea unei imagini unitare și actualizate despre țară pentru publicul global.

Lansarea moldova.md marchează apariția unei platforme oficiale dedicate promovării Republicii Moldova în mediul digital.

Autoritățile speră că noul portal va deveni un punct de referință pentru persoanele interesate să descopere informații relevante despre țară, oportunitățile economice și identitatea sa culturală.