Un militar în termen rănit accidental în timpul unor activități de instruire desfășurate la Centrul de Instruire al Brigăzii Infanterie Motorizată „Moldova” din Bălți a fost operat cu succes și se află în stare stabilă, au anunțat reprezentanții Ministerului Apărării al Republicii Moldova.

Incidentul a avut loc marți, 16 iunie, în jurul orei 16:40, în timpul unui exercițiu de instruire. Cazul este important deoarece implică un accident produs în cadrul unei unități militare și a determinat deschiderea unei anchete pentru stabilirea circumstanțelor exacte în care s-a produs rănirea militarului.

Potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Apărării, intervenția chirurgicală efectuată după incident s-a încheiat cu succes.

„Intervenția chirurgicală s-a încheiat cu succes”, au precizat reprezentanții instituției, adăugând că medicii au confirmat că militarul este în afara oricărui pericol și se află în stare stabilă.

Anterior operației, autoritățile anunțaseră că tânărul era conștient și avea o stare generală satisfăcătoare.

Conform datelor preliminare prezentate de Ministerul Apărării, militarul a fost rănit în zona abdomenului după ce un alt militar în termen a executat accidental un foc de armă cu pistolul din dotare, model Glock 19.

Incidentul s-a produs în timpul activităților de instruire organizate la Centrul de Instruire al Brigăzii Infanterie Motorizată „Moldova” din municipiul Bălți.

După acordarea primului ajutor la fața locului, victima a fost transportată de urgență la spital pentru investigații și tratament medical.

Ministerul Apărării a anunțat că a inițiat o anchetă de serviciu pentru clarificarea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul.

Instituția a precizat că lucrează împreună cu autoritățile competente pentru investigarea cazului și pentru stabilirea eventualelor responsabilități.

Rezultatele anchetei urmează să stabilească modul în care s-a produs focul de armă și dacă au fost respectate toate procedurile de siguranță prevăzute pentru activitățile de instruire militară.