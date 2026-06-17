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Momente tensionate într-o unitate militară din Bălți. Noi informații după intervenția medicilor

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Momente tensionate într-o unitate militară din Bălți. Noi informații după intervenția medicilorSoldați Republica Moldova / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Un militar în termen rănit accidental în timpul unor activități de instruire desfășurate la Centrul de Instruire al Brigăzii Infanterie Motorizată „Moldova” din Bălți a fost operat cu succes și se află în stare stabilă, au anunțat reprezentanții Ministerului Apărării al Republicii Moldova.

Incidentul a avut loc marți, 16 iunie, în jurul orei 16:40, în timpul unui exercițiu de instruire. Cazul este important deoarece implică un accident produs în cadrul unei unități militare și a determinat deschiderea unei anchete pentru stabilirea circumstanțelor exacte în care s-a produs rănirea militarului.

Ministerul Apărării: militarul este în afara oricărui pericol

Potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Apărării, intervenția chirurgicală efectuată după incident s-a încheiat cu succes.

„Intervenția chirurgicală s-a încheiat cu succes”, au precizat reprezentanții instituției, adăugând că medicii au confirmat că militarul este în afara oricărui pericol și se află în stare stabilă.

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Anterior operației, autoritățile anunțaseră că tânărul era conștient și avea o stare generală satisfăcătoare.

Cum s-a produs incidentul

Conform datelor preliminare prezentate de Ministerul Apărării, militarul a fost rănit în zona abdomenului după ce un alt militar în termen a executat accidental un foc de armă cu pistolul din dotare, model Glock 19.

Incidentul s-a produs în timpul activităților de instruire organizate la Centrul de Instruire al Brigăzii Infanterie Motorizată „Moldova” din municipiul Bălți.

sala operație

sala operație / sursa foto: dreamstime.com

După acordarea primului ajutor la fața locului, victima a fost transportată de urgență la spital pentru investigații și tratament medical.

Ministerul Apărării a deschis o anchetă

Ministerul Apărării a anunțat că a inițiat o anchetă de serviciu pentru clarificarea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul.

Instituția a precizat că lucrează împreună cu autoritățile competente pentru investigarea cazului și pentru stabilirea eventualelor responsabilități.

Rezultatele anchetei urmează să stabilească modul în care s-a produs focul de armă și dacă au fost respectate toate procedurile de siguranță prevăzute pentru activitățile de instruire militară.

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