Republica Moldova. Cu o populaţie multietnică de peste o sută de mii de locuitori, raionul Cahul, important strategic datorită portului Giurgiuleşti, dar şi faptului că este cuprins între două frontiere, se confrună cu diferite provpcâri şi tentative de destabilizare dirijate de propaganda rusă.

În pofida provocărilor, chiar dacă pe de asupra se mai rătăceşte câte o dronă raionul se dezvoltă economic. Iar cea mai bună relaţie pe plan extern raionul Cahul o are cu România.

Precizăm că raionul Cahul este învecinat la vest cu România (pe linia râului Prut), la sud - cu Ucraina, la nord - cu raionul Cantemir, la nord-est - cu Găgăuzia, iar la est cu - raionul Taraclia, regiune locuită preponderent de etnici bulgari.

Cum sunt evitate provocările şi tensiunile într-o societate multietnică de la frontieră, ne relatează preşedintele raionului Cahul, Pavel Groza.

Pavel Groza susţine că, în primul rând, colaborarea dintre instituţiile statului, este o armă împotriva provocărilor şi pentru rezolvarea problemelor de securitate. Iar principalul lucru care îi interesează pe locuitorii raionului e să fie pace.

„Avem o colaborare frumoasă cu toate instituţiile statului. Avem o colaborare foarte bună cu domnii primari, pe care încercăm să-i ajutăm în limita competenţei noastre., De securitate se ocupă instituţiile statului. Dar noi intervenim, colaborăm atunci când ni se cere.

Sunt provocări. Dar la moment, ne bucurăm că noi este pace, copiii merg la şcoală, noi la serviciu.

Când au zburat dronele de asupra raionului nostru, noi am fost informaţi de serviciile abilitate, care le-au interceptat. Dar au fost puţini care au ştiut despre aceasta. Nu a fost panică în societate. Slavă Domnului, nu au căzut. Şi mai ales să fie victime”, a declarat funcţionarul.

Președintele raionului Cahul consideră că comunicarea cu cetățenii se dovedește a fi un bun instrument de informare și destrămare tensiunilor în societate.

„Prin prisma funcției pe care o avem, încercăm la maxim să avem o colaborare, să vorbim, să conlucrăm, să facem schimb de informații, iarăși, ca să ne protejăm. Protejând comunitatea, protejăm și pe noi și pe copiii noștri”, a spus Pavel Groza.

Iar cea mai importantă este comunicarea între reprezentanții puterii și cetățeni. „Chiar săptămâna aceasta am avut două întâlniri în sate - cu primarii, consilierii, pentru că la noi în raion domnii primari au reușit să lucreze cu consilierii pe care să-i facă responsabili de străzi. Și atunci consilierul merge, discută, face anunțuri prin comunitate.

Numărul meu de telefon este cunoscut de foarte multă lume. Care îmi sună direct şi mă informează despre anumite lucruri”, povestește Pavel Groza.

Preşedintele raionul Cahul consideră că duşmanii trebuie căutaţi în interior.

„Când vorbim despre duşmani, mulţi îşi inchipuie maşini blindate şi oameni înarmaţi. Aşa ca în filme. Noi nu trebuie să aşteptăm aşa momente. Pot să fie din cei care ni se dau prieteni, ne servesc cu o cafea. Dar în interiorul lor nu sunt pentru comunităţile lor. Sunt din cei frustraţi că nu s-au realizat, care au multe supărări”, consideră Groza.

Pavel Groza susţine că, în pofida provocăilor, în raionul Cahul nu există probleme pe motiv de apartenenţă etnică.

„Nu sunt probleme pe motive etnice. Conveţuim în armonie. Avem festivaluri dedicate etniilor. Le promovăm cultura. Căci indiferent de etnia pe care o reprezintă cineva, el trăieşte aici. Iar dacă le asiguri oamenilor condiţii normale de trai, problemele interetnice dispar de la sine”, susţine funcţionarul.

Preşedintele raionului Cahul susţine că la nivel local a fost stabilită o relaţie puternică cu România. Şi, indiferentcine va fi viitorul premier al României, îşi doreşte ca această relaţie să continuie la fel.

„Cu colegii noştri de peste Prut avem o relaţie foarte bună şi frumoasă. Avem proiecte economice. Sunt proiecte culturale comune. Sunt primării care au proiecte de dezvoltare a infrastructurii, finanţate de România.

Este o relaţie prietenească. Cele mai multe proiecte ţin de educaţie. Din proiectele finanţate din România au fost şi continuă să fie reparate grădiniţe şi şcoli, este procurat mobiler. Împreună ne străduim să facem condiţii pentru copii, să studieze într-un mediu confortabil. Ca să aibă condiţii de studii, nu ca să-şi ţină banca pe genunchi ca să scrie.

Indiferent cine va fi premierul României, noi întotdeauna ne vom strădui să avem o relaţie foarte bună. Şi că aceste relaţii să fie în beneficiul cetăţenilor de pe ambele maluri ale Prutului. Noi aşteptăm din partea clasei politice din România deschidere şi sinceritate. Aşa cum care le avem la moment”, a declarat Pavel Groza.