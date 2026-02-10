Reorganizarea ASF, în aşteptarea verdictului Curţii de Apel Bucureşti. Instanţa a dat soluţii diferite în dosarele ANRE şi ANCOM

Curtea de Apel Bucureşti urmează să pronunţe marţi o decizie în dosarul privind cererea de suspendare a hotărârii de reorganizare a ASF, măsură contestată de 155 de angajaţi şi care vizează reduceri de salarii şi de posturi, cauza fiind înregistrată pe rolul Curtea de Apel București la 13 ianuarie.

Demersul ASF se înscrie într-un context mai larg, în care instanţa a respins, pe 29 ianuarie, o cerere similară formulată de peste o sută de salariaţi ai ANRE, în timp ce a admis acţiunea depusă de peste 330 de angajaţi ai ANCOM, decizie care a dus la blocarea aplicării măsurilor de restructurare în cazul acestei instituţii.

La 3 februarie, Curtea de Apel Bucureşti a amânat pronunţarea în dosarul deschis de 155 de angajaţi ai ASF, care solicită suspendarea Hotărârii nr. 74 din 24 decembrie 2025, act normativ ce prevede, printre altele, restructurări de posturi şi reduceri salariale ce pot ajunge până la 30%, acţiunea fiind înregistrată pe 13 ianuarie, în timp ce pe rolul aceleiaşi instanţe se află şi o cerere similară, formulată de alţi aproape o sută de angajaţi ai ASF la data de 28 ianuarie, dosar pentru care termenul de judecată a fost stabilit la 25 februarie.

Până în prezent, Curtea de Apel Bucureşti a soluţionat alte două cereri similare privind suspendarea unor măsuri de reorganizare instituţională, dintre care cea formulată de angajaţii Autoritatea Națională de Reglementare în Energie a fost respinsă ca neîntemeiată, în timp ce acţiunea depusă la sfârşitul anului trecut de peste 330 de salariaţi ai ANCOM a fost admisă, hotărârea instanţei fiind executorie şi având ca efect blocarea aplicării măsurilor de reorganizare la nivelul instituţiei.

„Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. Respinge acţiunea formulată în contradictoriu cu acest pârât ca fiind formulată în contradictoriu cu o persoană fără calitate procesuală pasivă. Respinge excepţiile lipsei de interes şi inadmisibilităţii, ca neîntemeiate. Respinge acţiunea, ca neîntemeiată”, potrivit soluţiei judecătorilor dată în cazul cererii de suspendare depusă de angajaţii ANRE.

Decizia Curții de Apel Bucureşti putea fi atacată cu recurs în termen de cinci zile de la data comunicării, iar, potrivit informaţiilor disponibile pe portalul instanţelor de judecată, obiectul dosarului îl reprezintă suspendarea executării unor acte administrative, respectiv „Ord. 84/17.12.2025, Dec. 511/22.12.2025, Ord. 6/19.12.2025 şi Ord. 7/19.12.2025”.

La finalul anului trecut, Curtea de Apel Bucureşti le-a dat dreptate celor peste 330 de angajaţi ai ANCOM care au contestat concedierile şi tăierile de venituri prevăzute în planul de reorganizare impus prin Legea 145/2025. Instanţa a decis suspendarea actelor administrative care stăteau la baza acestor măsuri, ceea ce a dus, practic, la blocarea reorganizării instituţiei. Deşi hotărârea nu este definitivă, efectele ei se aplică imediat.

„Admite cererea de suspendare acte administrative formulată de reclamanţi, în contradictoriu cu pârâta ANCOM. Dispune suspendarea executării până la pronunţarea instanţei de fond a următoarelor decizii emise de preşedintele ANCOM: decizia 678/16.12.2025 prin care se identifică compartimentele şi funcţiile de specialitate, respectiv compartimentele şi funcţiile suport din cadrul ANCOM, prevăzute în organigrama de la 01.01.2025; decizia 679/16.12.2025 prin care se stabileşte şi se aprobă procedura de selecţie a personalului ANCOM în vederea încetării raporturilor de muncă ca urmare a aplicării masurilor de reorganizare prevăzute de Legea 145/2025; decizia 680/16.12.2025 prin care se aprobă reorganizarea ANCOM, respectiv organigrama şi statul de funcţii aplicabile la nivelul ANCOM de la data de 01.01.2026”, se arăta în soluţia pe scurt a instanţei, pronunţată în 30 decembrie 2025.

În aceeaşi hotărâre, instanţa a decis să oprească întreaga procedură de reorganizare a ANCOM, inclusiv termenele de preaviz şi eventualele decizii individuale de concediere, ca efect direct al suspendării actelor administrative contestate. Măsura se aplică imediat, hotărârea fiind executorie, chiar dacă poate fi atacată cu recurs în termen de cinci zile de la comunicare. În acest dosar, angajaţii ANCOM sunt reprezentaţi de casa de avocatură coordonată de Gheorghe Piperea.