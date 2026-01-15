Bugetarii cu salarii de mii de euro atacă în instanță deciziile de tăiere

Sute de angajați din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și ai Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE), alături de sindicatele care îi reprezintă, au depus acțiuni în instanță pentru a contesta măsurile de reorganizare aprobate de Guvernul condus de Ilie Bolojan.

Decizia survine după ce Sindicatul salariaților din ANCOM a obținut, printr-o decizie a Curții de Apel București, blocarea aplicării măsurilor similare în instituția de reglementare în comunicații. Salariile din ASF, ANRE și ANCOM se numără printre cele mai ridicate din sectorul public, instituțiile autofinanțându-se din taxe aplicate sectoarelor pe care le reglementează.

Datele publice arată că, anul trecut, salariul mediu net la ANRE era de 18.635 lei, la ASF ajungea la 13.562 lei, iar la ANCOM la 12.934 lei.

În două dosare separate, ASF și ANRE contestă procesul de reorganizare. În cazul ASF, peste 150 de angajați, alături de sindicat, au depus acțiunea. Principala contestație vizează hotărârea 74 din 24 decembrie 2025, prin care salariile tuturor angajaților urmau să fie reduse cu 30%.

Acțiunea a fost înregistrată la Curtea de Apel București pe 13 ianuarie 2026. Termenul de judecată este stabilit pentru 3 februarie.

Și angajații ANRE au depus o acțiune similară împotriva reducerii salariilor și a disponibilizării a 14 angajați dintr-un total de aproximativ 300, potrivit surselor din instituție. Dosarul a fost înregistrat la Curtea de Apel București pe 8 ianuarie 2026, iar termenul de judecată este 22 ianuarie.

Conform declarațiilor președintelui ASF, Alexandru Petrescu, aplicarea Legii 145/2025 ar fi dus la reducerea cu 80 de posturi, respectiv 39 de angajați, iar de la 1 ianuarie 2026 instituția ar fi trebuit să aibă 464 de salariați. Zece servicii urmau să fie desființate.

La ANRE, aproximativ 300 de angajați urmau să fie afectați doar parțial, prin disponibilizarea a 14 persoane.

Angajații ANCOM, conduși de Valeriu Zgonea, au contestat măsurile încă din decembrie 2025. Sindicatul salariaților, reprezentat de casa de avocatură a lui Gheorghe Piperea, a obținut câștig de cauză la Curtea de Apel București pe 30 decembrie 2025, oprind temporar restructurarea. Decizia instanței este executorie de drept, însă împotriva ei se poate face recurs în termen de 5 zile de la comunicare.

ANCOM ar fi trebuit să concedieze 84 de angajați de la 1 ianuarie 2026, conform reorganizării prevăzute de Legea 145/2025. În cadrul reorganizării, postul de consilier de specialitate deținut de Laura Zgonea, soția președintelui ANCOM, urma să fie desființat.