Reluarea programului FLEX, susținută de Nicușor Dan. Educația consolidează relația România–SUA

Reluarea programului Future Leaders Exchange (FLEX) pentru anul școlar 2026–2027 este un pas important atât pentru liceenii români, cât și pentru consolidarea relației dintre România și Statele Unite ale Americii, a transmis președintele României, Nicușor Dan, într-un mesaj publicat marți pe platforma X.

Șeful statului a subliniat că relansarea programului FLEX le oferă elevilor români oportunitatea de a urma cursuri într-un liceu american și de a se forma într-un mediu educațional diferit. Potrivit acestuia, experiența contribuie la maturizarea tinerilor și la pregătirea lor pentru un viitor profesional solid, având efecte benefice inclusiv asupra sistemului educațional din România.

În același context, Nicușor Dan a evidențiat rolul pe care astfel de inițiative îl au în dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre cele două state. „Parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite se consolidează permanent, nu numai prin proiecte economice și de securitate, ci și prin programe educaționale de impact pentru tinerii noștri”, a transmis președintele.

Președintele României a explicat că FLEX este „unul dintre cele mai competitive programe de schimb pentru liceeni din lume, bazat pe merit”, care a oferit de-a lungul timpului acces la oportunități reale pentru tineri ce au ajuns ulterior să activeze cu succes atât în sectorul public, cât și în cel privat.

Prin intermediul acestui program, 20 de liceeni români vor avea posibilitatea de a studia într-un liceu din Statele Unite și de a locui alături de o familie americană, având contact direct cu stilul de viață și valorile societății americane. Interesul ridicat pentru această inițiativă este demonstrat și de numărul mare de candidați. „Interesul excepțional al liceenilor români – 2.883 de candidați pentru 20 de locuri – demonstrează dorința puternică a tinerilor noștri de a se forma prin educație de calitate, deschidere internațională și valori democratice”, a adăugat Nicușor Dan.

Reluarea programului FLEX a fost posibilă în urma acordului de co-finanțare încheiat între Ministerul Educației și Cercetării și American Councils for International Education. Conform informațiilor transmise, procesul de selecție este în desfășurare și se va derula pe parcursul mai multor luni.

În final, președintele le-a transmis un mesaj tuturor celor înscriși în competiție. „Le urez mult succes tuturor și îi felicit pentru curaj, ambiție și dorința de a-și depăși limitele. Indiferent de rezultat, fiecare aplicație este o dovadă de încredere că educația oferă cele mai bune perspective pentru a-ți construi un viitor.”, a adăugat Nicușor Dan.

Totodată, șeful statului a precizat că programele de tip FLEX reprezintă mai mult decât simple burse de studiu, fiind „un instrument esențial de apropiere între societăți și o șansă unică pentru tineri de a se maturiza”, subliniind că România are nevoie de cetățeni bine pregătiți, deschiși și conectați la lume.