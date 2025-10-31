Relația Nicușor Dan - PSD, în viziunea lui Ludovic Orban. De ce a numit-o pe Oana Gheorghiu vicepremier

Consilierul prezidențial Ludovic Orban a respins ideea că președintele Nicușor Dan ar avea o relație „specială” cu PSD, explicând că această temă a fost lansată în spațiul public chiar de liderii social-democrați. Orban a subliniat că șeful statului este un om echilibrat și non-conflictual, care încearcă să mențină o colaborare instituțională corectă cu toate formațiunile din coaliția de guvernare.

„A fost o temă pe care au încercat s-o impună pe agenda publică chiar liderii PSD. Istoria politică a domnului preşedinte este, mai curând, de confruntare cu PSD. Dar cu toate acestea a trecut peste istoria aceasta şi încearcă să aibă o relaţie cât mai principială cu toate formaţiunile politice din coaliţie, inclusiv PSD”, a explicat consilierul prezidențial la B1 TV .

El a adăugat că președintele acționează în spiritul corectitudinii, iar exemplul cel mai clar este numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier, în pofida opoziției social-democraților.

Ludovic Orban a reamintit că postul de vicepremier fusese stabilit prin acordul de guvernare, iar premierul Ilie Bolojan nu a făcut decât să aplice această decizie.

„În coaliţie s-a hotărât să fie numit un viceprim-ministru tehnocrat, propus de premierul Bolojan şi care să se ocupe de anumite teme într-o gândire strategică, de la debirocratizare până la managementul companiilor, la relaţia cu mediul privat. Ilie Bolojan nu a făcut decât să propună o persoană conform deciziei coaliţiei”, a explicat Orban.

Totodată, consilierul prezidențial a arătat că opoziția exprimată de liderul PSD Sorin Grindeanu față de numirea Oanei Gheorghiu „a fost lipsită de rațiune”:

„Opoziţia exprimată de un lider din coaliţie a fost fără nici un fel de raţiune şi, mai ales, împotriva unui om care a demonstrat de-a lungul carierei sale că ştie să construiască, că este un om de caracter, bine pregătit profesional, care poate să aducă un plus în activitatea guvernului”, a spus el.

Orban a explicat că, înaintea numirii Oanei Gheorghiu, unii politicieni au încercat să creeze impresia că Nicușor Dan ar fi de partea lui Grindeanu în conflictul intern din coaliție, însă faptele au arătat contrariul.

„S-a demonstrat că nu e aşa. Preşedintele ţine partea echilibrului şi raţionalităţii. Preşedintele îşi doreşte ca această coaliţie să ia deciziile absolut necesare, indispensabile pentru mersul înainte al României”, a declarat Ludovic Orban.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, ceruse public retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu, cofondatoare a Asociației Dăruiește Viață, pe motiv că numirea sa ar putea „compromite relația cu Statele Unite ale Americii”. Disputa a apărut după ce, în februarie, Gheorghiu postase pe rețelele sociale comentarii critice la adresa unor oficiali americani, pe care ulterior le-a explicat ca fiind opinii personale formulate „într-un context emoțional foarte încărcat”.

Oana Gheorghiu a depus jurământul joi, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Palatul Cotroceni, pentru funcția de vicepremier al Guvernului României.