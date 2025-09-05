Monden Relația lui Răzvan Oprea cu Nuțu Cămătaru. Dezvăluiri din culise







Actorul Răzvan Oprea a explicat la un podcast faptul că are o relație apropiată cu Nuțu Cămătaru, unul dintre cei mai cunoscuți interlopi români. Culmea este că o pasiune comună i-a adus împreună.

Actorul a povestit la un podcast faptul că el cunoaște mai mulți oameni din lumea interlopă. Ba chiar se consideră un bun cunoscător al liderilor din această zonă. Mai ales că a avut tangențe cu unul dintre liderii acestei lumi. Este vorba de Nuțu Cămătaru care împarte o pasiune comună cu actorul.

”Dar să știi ca un interlop adevărat, am cunoscut și din ăștia pentru că eu țin caii acolo la Nuțu Cămătaru, acolo la clubul lui. Îl cunosc foarte bine!”, a explicat actorul. Acesta a mai spus că interlopii nu sunt neapărat cei care se spun că fac parte din această lume. Din contră! ”Și să știi că deși, nu vreau să zic că e interlop sau nu, știe el mai bine sau știu alții mai bine, dar pot să spun că am cunoscut și interlopi adevărați și ăia nu au nicio privire. Nu îi poți diferenția pe stradă neapărat. Că nu se îmbracă nici ostentativ, au un comportament civilizat”, a mai explicat actorul.

Mulți dintre interlopii și de la noi, dar și de peste hotare au pasiuni legat de animale precum sunt caii sau leii, panterele, felinele de talie mare. De altfel și Nuțu Cămătaru a avut patru lei, pe care i-au confiscat autoritățile. Această pasiune este regăsită foarte des și la interlopii ruși. Aceștia sunt cei care cresc pantere, jaguari, pisici sălbatice cu care se laudă pe internet.

Nuțu nu a mai apucat să se laude cu felinele pentru că a rămas fără ele. Este în continuare crescător de cai, hobby care îl pune în contact cu tot felul de alte personaje din lumea aceasta.