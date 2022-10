Sile Cămătaru se simte terorizat în închisoare. „Vor să mă omoare! Ei ştiu că sunt bolnav şi că nu aş rezista”

Sile Cămătaru spera să fie dus la Jilava, în regim semideschis, aproape de casă, dar ANP a decis ca interlopul să fie trimis la Penitenciarul Mioveni, la aproape 130 de kilometri de domiciliu. El a deschis recent un nou proces împotriva angajaților Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, chemând la tribunal și Statul, pentru a fi despăgubit. Acesta a declarat că este foarte bolnav și că va fi omorât în închisoare.

„Vor să mă omoare! Ei ştiu că sunt bolnav şi că nu aş rezista să fiu transportat câte 260 de kilometri, dus-întors, prin căldură, nedormit… Deşi legea îi obligă să mă transfere aproape de localitatea de domiciliu, mai ales că mai am şi un alt dosar la Bucureşti, au susţinut că nu au locuri la Jilava şi m-au trimis la Mioveni. Vor să mă ţină toată ziua pe drumuri, între Mioveni şi Bucureşti, ca să mor din cauza afecţiunilor pe care le am şi a epuizării”, s-a plâns Sile, potrivit avocatului, scrie Spynews.ro.

Sile Cămătaru, la un pas de moarte în penitenciar

Interlopul s-a mai confruntat cu o problemă în închisoare. Acesta era să moară din cauza virusului COVID-19, iar autoritățile l-au tratat cu indiferență, a spus Nuţu Cămătaru la lansarea cărţii „Dresor de lei și de fraieri – Viața lui Nuțu Cămătaru”.

„Sile Cămătaru a avut 90% plămânii afectati, l-am transferat cu japca la spital la Jilava, ca era sa moară la spital. Ion Petrisor a fost dus si el la spital in aceeasi zi si a doua zi el a decedat. Eu sunt vaccinat , am trecut si prin boala. Fratele meu a facut boala in penitenciar si daca nu ma zburleam eu la sistem putin il lasau acolo sa moara”, a povestit Nuţu Cămătaru la conferinţa de presă.

Nuţu Cămătaru a povestit la lansarea cărţii lui Codin Maticiuc că a fost infectat şi el cu coronavirus şi că este vaccinat. Cei doi frați au reușit să treacă cu bine peste virus și să scape de problemele la plămâni.