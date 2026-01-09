Rejudecare în cazul Dorian Popa, după ce a fost prins drogat la volan: Am pledat vinovat
La aproape doi ani de la momentul în care Dorian Popa a fost depistat pozitiv la droguri în timp ce conducea, Parchetul a solicitat o pedeapsă mai aspră, respectiv condamnarea la închisoare. Ultimul termen al procesului este programat pentru 19 ianuarie, iar vloggerul a vorbit public despre situația juridică în care se află.
Inițial, instanța a decis o pedeapsă de opt luni de închisoare cu amânare, soluție menținută și după rejudecarea dosarului. Parchetul a formulat însă recurs, cerând înăsprirea sancțiunii. Dorian Popa a explicat că, pe tot parcursul procedurilor, a recunoscut fapta.
Ce spune Dorian Popa despre proces
„Am lăsat justiția, legea să își facă treabă în liniște, fără să deranjez. 19 ianuarie este și teoretic, și practic, ultimul proces care a urmat boroboaței pe care am făcut-o (…) Ideea este că am avut un proces inițial. În urma procesului inițial, a fost dată o soluție, și anume amânarea pedepsei cu cele opt luni de închisoare, după care s-a făcut recurs la această soluție. Din recurs, domnul judecător a decis să rejudecăm procesul pentru că a apărut această lege nouă”, a spus Dorian Popa, într-un videoclip publicat pe YouTube.
Influencerul a subliniat că, deși a recunoscut acuzațiile, legea a impus reluarea procedurilor judiciare, ceea ce a dus la un nou termen de judecată.
„În ciuda faptului că eu am pledat vinovat, legea spune că trebuie să se repete acest proces, s-a repetat procesul, am rejudecat după legea nouă (…) Soluția a fost aceeași amânare a pedepsei, iar la acest al treilea proces, s-a făcut încă o dată recurs, recurs care va avea loc pe 19 ianuarie (…) Voi primi o pedeapsă finală”, a mai declarat vloggerul.
Contextul dosarului penal
Dorian Popa a fost oprit de polițiști pe 27 octombrie 2023, în localitatea Domnești, județul Ilfov, în timp ce se afla la volanul unui autoturism de lux, marca Lamborghini. Testarea cu aparatul drugtest a indicat prezența canabisului.
La momentul opririi, acesta purta un halat de baie și le-a spus agenților că venea de la o petrecere, susținând că ar fi inhalat accidental fum de la un joint.
Instanța urmează să pronunțe decizia finală
De-a lungul timpului, Dorian Popa, cunoscut pentru comunitatea sa de peste două milioane de urmăritori din mediul online, a transmis în mod repetat mesaje împotriva consumului de substanțe interzise, pe care le-a catalogat drept periculoase și generatoare de dependență.
Pe 19 ianuarie, instanța urmează să pronunțe decizia finală în acest dosar.
