Rejudecare în cazul Dorian Popa, după ce a fost prins drogat la volan: Am pledat vinovat

La aproape doi ani de la momentul în care Dorian Popa a fost depistat pozitiv la droguri în timp ce conducea, Parchetul a solicitat o pedeapsă mai aspră, respectiv condamnarea la închisoare. Ultimul termen al procesului este programat pentru 19 ianuarie, iar vloggerul a vorbit public despre situația juridică în care se află.

Inițial, instanța a decis o pedeapsă de opt luni de închisoare cu amânare, soluție menținută și după rejudecarea dosarului. Parchetul a formulat însă recurs, cerând înăsprirea sancțiunii. Dorian Popa a explicat că, pe tot parcursul procedurilor, a recunoscut fapta.

„Am lăsat justiția, legea să își facă treabă în liniște, fără să deranjez. 19 ianuarie este și teoretic, și practic, ultimul proces care a urmat boroboaței pe care am făcut-o (…) Ideea este că am avut un proces inițial. În urma procesului inițial, a fost dată o soluție, și anume amânarea pedepsei cu cele opt luni de închisoare, după care s-a făcut recurs la această soluție. Din recurs, domnul judecător a decis să rejudecăm procesul pentru că a apărut această lege nouă”, a spus Dorian Popa, într-un videoclip publicat pe YouTube.

Influencerul a subliniat că, deși a recunoscut acuzațiile, legea a impus reluarea procedurilor judiciare, ceea ce a dus la un nou termen de judecată.

„În ciuda faptului că eu am pledat vinovat, legea spune că trebuie să se repete acest proces, s-a repetat procesul, am rejudecat după legea nouă (…) Soluția a fost aceeași amânare a pedepsei, iar la acest al treilea proces, s-a făcut încă o dată recurs, recurs care va avea loc pe 19 ianuarie (…) Voi primi o pedeapsă finală”, a mai declarat vloggerul.

Dorian Popa a fost oprit de polițiști pe 27 octombrie 2023, în localitatea Domnești, județul Ilfov, în timp ce se afla la volanul unui autoturism de lux, marca Lamborghini. Testarea cu aparatul drugtest a indicat prezența canabisului.

La momentul opririi, acesta purta un halat de baie și le-a spus agenților că venea de la o petrecere, susținând că ar fi inhalat accidental fum de la un joint.

De-a lungul timpului, Dorian Popa, cunoscut pentru comunitatea sa de peste două milioane de urmăritori din mediul online, a transmis în mod repetat mesaje împotriva consumului de substanțe interzise, pe care le-a catalogat drept periculoase și generatoare de dependență.

Pe 19 ianuarie, instanța urmează să pronunțe decizia finală în acest dosar.