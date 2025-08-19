Monden „Regina Distracției”, Jasveen Sangha a pledat vinovată pentru moartea lui Matthew Perry, starul din Friends







Regina Distracției de la Hollywood a recunoscut vina pe care o are în dispariția unui cunoscut actor din serialul Friends. New York Post a scris că riscă aproape jumătate de deceniu în închisoare.

Jasveen Sangha, poreclită „Ketamine Queen” („Regina Ketaminei”), a pledat vinovată în cazul morții actorului Matthew Perry, celebrul Chandler Bing din serialul Friends.

Potrivit Procuraturii pentru Districtul Central al Californiei, Sangha (42 de ani) a acceptat înțelegerea cu procurorii. Și-a recunoscut vinovăția pentru trei capete de acuzare privind distribuirea de ketamină, un cap de acuzare pentru distribuirea de ketamină ce a dus la deces sau vătămare gravă.

Femeia riscă o pedeapsă de până la 45 de ani de închisoare, urmând ca sentința să fie stabilită după finalizarea pledoariei avocatului în următoarele săptămâni.

Matthew Perry (54 de ani) a fost găsit mort pe 28 octombrie 2023, în casa sa din Los Angeles. Raportul medicului legist a stabilit că moartea a fost cauzată de ketamină. Perry se confrunta de mulți ani cu dependența, fapt bine cunoscut publicului, însă Sangha i-ar fi furnizat doze repetate de droguri.

Procurorii afirmă că după moartea actorului, Sangha și complicele său, Erik Fleming (55 de ani), au încercat să își șteargă urmele și chiar au dat vina pe asistentul personal al lui Perry.

Sangha, cetățeană SUA și Marea Britanie, era cunoscută pentru traficul de droguri de petrecere (ketamină, MDMA), dar și pentru vânzarea de cocaină și Xanax din locuința sa din North Hollywood. În august 2019, ea i-a furnizat ketamină unui bărbat care a murit câteva ore mai târziu de supradoză.

Vecinii au relatat că locuința sa era frecventată de „persoane suspecte cu valize”, care veneau și plecau la ore târzii.

În afară de Jasveen Sangha, alți patru oameni au fost inculpați pentru moartea starului din Friends. Printre aceștia se află și medicul Mark Chavez (55 de ani), din San Diego. Acesta a pledat vinovat în octombrie 2024 pentru conspirație la distribuirea de ketamină. El riscă 10 ani de închisoare, sentința urmând să fie pronunțată în septembrie.