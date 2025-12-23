Regimul fără vize pentru Republica Moldova rămâne în vigoare. Decizia Comisiei Europene

Republica Moldova. Cetățenii Republicii Moldova vor putea călători în continuare fără viză în spațiul Schengen, după ce Comisia Europeană a constatat că autoritățile de la Chișinău au respectat recomandările formulate anterior privind regimul de liberalizare a vizelor. Concluzia se regăsește în cel de-al optulea raport al Uniunii Europene privind Mecanismul de suspendare a regimului fără vize, adoptat pe 19 decembrie, la Bruxelles.

Potrivit documentului, Republica Moldova a întreprins măsurile necesare pentru menținerea regimului liberalizat, în pofida contextului regional dificil, marcat de războiul din Ucraina și de presiunile sporite asupra sistemelor de migrație și securitate ale Uniunii Europene.

Raportul Comisiei oferă o analiză detaliată a mai multor domenii-cheie, printre care alinierea politicilor de vize la standardele Uniunii Europene, combaterea migrației ilegale, gestionarea cererilor de azil, cooperarea în domeniul controlului frontierelor și al readmisiei, precum și cooperarea în materie de securitate.

Documentul subliniază că liberalizarea vizelor rămâne un instrument important de cooperare între UE și statele partenere, facilitând mobilitatea, contactele interumane, turismul, schimburile culturale și academice.

„Călătoriile fără viză sporesc mobilitatea și contactele între oameni, stimulează turismul și promovează schimburile culturale și academice, însă, atunci când sunt utilizate abuziv, pot genera riscuri de migrație și securitate”, se menționează în raportul Comisiei Europene.

Deși menține o evaluare pozitivă, Comisia Europeană formulează și o serie de recomandări specifice pentru Republica Moldova, în contextul apropierii de spațiul Schengen și al statutului de țară candidată la aderarea la UE. Printre acestea se numără accelerarea alinierii politicii de vize la cea a Uniunii Europene, în special față de state terțe cu risc sporit de migrație ilegală sau amenințări de securitate.

De asemenea, este recomandată consolidarea verificărilor aplicate cetățenilor țărilor terțe scutiți de vize care intră în Republica Moldova, precum și reducerea numărului cererilor de azil nejustificate depuse de cetățenii moldoveni în statele UE. Acest obiectiv urmează a fi atins inclusiv prin campanii de informare și prin introducerea controlului la ieșirea din țară.

Raportul indică faptul că cererile de azil depuse de cetățenii Republicii Moldova reprezintă aproximativ 18% din totalul solicitărilor înregistrate în rândul statelor cu regim liberalizat de vize în ultimii ani.

Într-un comunicat publicat pe 23 decembrie, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a salutat concluziile raportului și a reiterat angajamentul autorităților de a continua cooperarea cu Uniunea Europeană.

„Ministerul Afacerilor Externe reafirmă disponibilitatea de a continua, împreună cu autoritățile naționale competente, cooperarea cu Uniunea Europeană pentru implementarea recomandărilor formulate în raport”, se arată în comunicatul MAE.

Autoritățile precizează că recomandările Comisiei sunt corelate direct cu statutul Republicii Moldova de țară candidată la aderarea la UE și sunt monitorizate inclusiv în cadrul pachetelor anuale de extindere ale Uniunii Europene.

Regimul liberalizat de vize este în vigoare pentru Republica Moldova din anul 2014. De atunci, peste 2,6 milioane de cetățeni moldoveni au beneficiat de posibilitatea de a călători fără viză în Uniunea Europeană, fiind înregistrate mai mult de 18,2 milioane de deplasări în spațiul comunitar.

Conform regulilor în vigoare, cetățenii Republicii Moldova pot călători fără viză în UE pentru o perioadă de până la 90 de zile într-un interval de 180 de zile, în scopuri precum turismul, vizitele private, participarea la evenimente culturale, academice sau de afaceri.