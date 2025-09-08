International Biograful Tom Bower: Regele Charles trebuie să fie precaut la întâlnirea cu Harry







Regele Charles a fost vizat de un avertisment dur din partea lui Tom Bower, un biograf regal, care susține că o eventuală întâlnire cu Prințul Harry, programată în contextul revenirii ducelui de Sussex în Marea Britanie, ar putea ascunde riscuri majore de „sabotaj”.

„Ar fi un nivel uriaș de emoție implicat dacă s-ar întâlni. Orice ar înfrunta Charles, el ar prefera mult mai mult să aibă o relație bună cu fiul său, așa că sunt sigur că își dorește împăcarea ... Dar trebuie să aibă în vedere că are de-a face cu cineva care ar putea sabota totul și l-ar putea face de râs enorm”, a afirmat el.

Vizita lui Harry coincide cu aniversarea morții Reginei Elisabeta a II-a și cu gala WellChild Awards, eveniment caritabil la care acesta participă anual.

Revenirea prințului Harry în Regatul Unit are loc într-un moment sensibil pentru familia regală. Potrivit presei britanice, ducele de Sussex va lua parte pe 8 septembrie la ceremonia WellChild Awards din Londra, un eveniment caritabil cu o semnificație aparte pentru el.

Totodată, surse apropiate afirmă că Harry nu renunță la ideea de a-și aduce copiii în Marea Britanie, pentru ca aceștia să cunoască locurile și familia în care a crescut.

Însă atenția principală s-a îndreptat către posibilitatea unei întrevederi cu Regele Charles, tatăl său, despre care biograful Tom Bower spune că ar fi „plină de pericole”.

În opinia sa, întâlnirea ar putea trezi emoții puternice, dar și riscul ca relația să se deterioreze și mai mult, dacă ar apărea noi tensiuni sau dezvăluiri incomode.

La rândul său, Meghan Markle nu și-a făcut apariția în Regatul Unit din 2022, iar copiii lor, Archie și Lilibet, nu au mai călcat pe pământ britanic de la jubileul de platină al Reginei Elisabeta a II-a.

În lipsa lor, Harry se află singur în fața unei misiuni delicate: să arate că menține legături cu organizațiile caritabile britanice și, în același timp, să încerce o reconciliere cu familia regală.

Pe rețelele sociale și în secțiunile de comentarii ale publicațiilor, opiniile publicului au fost extrem de critice.

Mulți cititori și-au exprimat dorința ca ducele să „stea departe”, acuzându-l că a atacat constant monarhia britanică și că nu ar mai avea un rol real în viața publică a Regatului Unit.

Chiar și în acest climat tensionat, apropiați ai ducelui de Sussex au declarat că Harry „nu a renunțat la speranță” și își dorește să petreacă mai mult timp în Marea Britanie.

Dacă o întrevedere cu Regele Charles va avea loc, aceasta ar putea deveni un moment decisiv pentru viitorul relației tată-fiu și pentru imaginea publică a monarhiei.

Pe plan politic și social, posibila reconciliere ar putea tempera criticile la adresa familiei regale și ar readuce o parte din simpatia publicului.

În schimb, un eșec ar putea adânci ruptura și ar menține ducele de Sussex pe o poziție marginală, cu efecte inclusiv asupra percepției internaționale a monarhiei britanice.

Rămâne de văzut dacă vizita lui Harry la Londra va aduce apropiere sau, dimpotrivă, va alimenta noi suspiciuni de „sabotaj”, așa cum avertizează experții regali.