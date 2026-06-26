Regele Charles a dezvăluit cât plătește impozit pe averea sa

Regele Charles a dezvăluit că a plătit impozite în valoare de 12,9 milioane de lire sterline (circa 15 milioane de euro) pentru perioada 2024-2025, devenind primul monarh care își dezvăluie factura fiscală, potrivit BBC. Nivelul impozitelor plătite de rege îl plasează în topul primilor 100 de contribuabili din Marea Britanie.

În același timp, Prințul de Wales a declarat că a plătit impozite în valoare de 7,76 milioane de lire sterline (circa 9 milioane de euro) în aceeași perioadă, arată cifrele din raportul regal anual și conturile financiare.

De asemenea, s-a dezvăluit că regele și regina Camilla vor continua să locuiască la Clarence House și nu se vor muta la Palatul Buckingham.

Conturile financiare arată că principala sursă de finanțare publică anuală pentru Casa Regală, Grantul Suveran, crește la puțin sub 100 de milioane de lire sterline (116 milioane de euro) pentru anul 2027-2028.

Conturile arată, de asemenea, că Regele a plătit 11,7 milioane de lire sterline (circa 13,6 milioane euro) în impozite pentru perioada 2023-2024, în timp ce Prințul William a plătit 8,34 milioane de lire sterline (aproximativ 9,7 milioane de euro) pentru aceeași perioadă.

Publicarea sumei de impozite plătite în mod voluntar de Rege și Prințul William a fost o decizie personală luată de cei doi, potrivit birourilor lor.

Palatul Buckingham a descris această mișcare ca o creștere a transparenței și a avut ca scop „încurajarea unei înțelegeri mai largi a responsabilității noastre”.

De când Regele a devenit monarh în 2022, iar William Prinț de Wales, factura fiscală combinată a tatălui și fiului plătită către HM Revenue and Customs a fost de peste 50 de milioane de lire sterline (58 mil. euro).

Noile cifre nu oferă nicio defalcare detaliată a modului în care a fost calculat impozitul.

Monarhul a plătit cea mai mare cotă de impozit.

Regele Charles primește un venit anual din moșia sa din Ducatul de Lancaster, înființată pentru a oferi monarhului o sursă independentă de bani pentru cheltuieli oficiale și private.

Este un portofoliu de terenuri, investiții și proprietăți. Acesta oferă regelui un venit anual care în 2025-2026 a fost de 25,2 milioane de lire sterline (29,2 mil. euro).

Alte surse de venit, supuse impozitării, includ propriile investiții și economii ale Regelui, alături de banii generați de moșiile sale private, Balmoral și Sandringham.

Inițial, Prințul William nu și-a publicat plățile de impozite când a devenit moștenitor al tronului - dar, în conformitate cu dorința tatălui său, a făcut acum publice datele despre impozitul pe venit și câștigurile de capital.

Prințul William primește un venit din Ducatul de Cornwall - o moșie ereditară de 130.000 de acri în valoare de un miliard de lire sterline (circa 1.160.500.000 de euro), care include și terenul de cricket Oval din Londra - care finanțează îndatoririle oficiale, funcția sa și viața de familie privată.

„Prințul William plătește impozit pe venit la cea mai mare cotă pentru orice surplus net după ce aceste costuri au fost acoperite. Aceste costuri sunt auditate independent pentru a se asigura că orice deduceri sunt adecvate”, a declarat secretarul privat al prințului, Ian Patrick.

„Prințul recunoaște interesul pentru aceste aranjamente și importanța unei transparențe adecvate.”

Impozitul plătit pentru 2025-2026 este încă în curs de audit și va fi făcut public anul viitor.

Veniturile sau orice detaliu privind investițiile private atât ale Regelui, cât și ale Prințului William nu au fost dezvăluite.

Prințul William a anunțat, de asemenea, că nu va mai beneficia personal de chiria anuală de 1,5 milioane de lire sterline generată de închisoarea abandonată Dartmoor.

El a cerut ca suma să fie retrasă din veniturile Ducatului de Cornwall, banii fiind cheltuiți în schimb pentru sprijinirea comunității locale, în special în comunitatea rurală Princetown, aproape de închisoare.

Dartmoor este gol din 2024 din cauza nivelurilor ridicate de gaz toxic, radon, descoperite în interiorul clădirii.

Publicarea conturilor regale anuale dezvăluie, de asemenea:

Cea mai scumpă vizită regală în străinătate a fost călătoria de trei zile a Prințului William în Arabia Saudită, în februarie anul acesta, care a costat puțin peste 130.000 de lire sterline.

Aceasta a fost puțin peste costurile de călătorie de 126.946 de lire sterline pentru vizita de stat de patru zile a Regelui și Reginei în Italia, în aprilie 2025.

Călătoria Regelui cu trenul regal la Lancaster, în iunie 2025, a costat 48.460 de lire sterline. Trenul urmează să fie scos din funcțiune până în 2027 pentru a economisi bani. Aproximativ 177 de călătorii cu elicopterul au fost efectuate de Familia Regală în ultimul an, costând 733.063 de lire sterline.

Între timp, conform unei noi formule de calculare a subvenției suverane, Casa Regală va primi 99,9 milioane de lire sterline pe an (aproximativ 115 mil. euro), în perioada 2027-2028. În urmă cu trei ani, cifra era de 51,8 milioane de lire sterline (circa 60 mil. euro).

Subvenția oferă finanțare publică pentru costurile de funcționare ale monarhiei. Acestea includ costurile de bază ale personalului, cheltuielile de funcționare ale casei oficiale a regelui, inclusiv recepțiile, întreținerea palatelor din Anglia și costurile de călătorie pentru angajamentele regale.

Suma mai mare a fost decisă de administratorii regali - prim-ministrul Keir Starmer, cancelarul Rachel Reeves și administratorul buzunarei private și trezorierul regelui, James Chalmers.

Banii suplimentari vor fi folosiți pentru a plăti întreținerea clădirilor istorice, pentru a consolida securitatea cibernetică a reședințelor regale și pentru a sprijini tranziția către energia verde, cu 11 milioane de lire sterline alocate pentru înlocuirea cazanelor de la Castelul Windsor.

Chalmers a insistat că finanțarea „nu a fost un cec în alb” și că au existat verificări stricte pentru a se asigura că subvenția a fost rentabilă.

„Cheltuielile sunt guvernate de aceleași standarde și discipline ca orice organism finanțat public, cu cerințe stricte de raportare calitate-preț, planificare detaliată, strategii multianuale, audit independent și supraveghere din partea Trezoreriei”, a spus el.