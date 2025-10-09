Prințul William nu-i găsește loc fratelui său Harry în viitorul monarhiei britanice

Monarhia britanică se află din nou în centrul atenției după ce Prințul William a vorbit deschis despre direcția în care își dorește să o conducă atunci când va deveni rege.

Într-un interviu televizat difuzat pe 3 octombrie, moștenitorul tronului a făcut o singură trimitere la fratele său, Prințul Harry, și a oferit o perspectivă neobișnuit de sinceră asupra schimbărilor pe care le vede necesare în instituția monarhiei.

În timpul emisiunii The Reluctant Traveler, difuzată de Apple TV+ și moderată de actorul Eugene Levy, Prințul William, în vârstă de 43 de ani, a vorbit despre provocările de a crește în centrul atenției publice și despre rolul pe care îl are astăzi.

Într-un moment de sinceritate, el a menționat copilăria petrecută alături de fratele său, spunând:

„Sper să nu ne întoarcem la unele dintre practicile din trecut, prin care Harry și cu mine am fost nevoiți să trecem. Voi face tot posibilul pentru ca asta să nu se mai repete.”

Deși mențiunea despre Harry a fost scurtă, ea a atras atenția comentatorilor regali, care au remarcat tonul detașat al declarației.

Istoricul Robert Lacey, autorul volumului Battle of Brothers, a subliniat într-un interviu acordat revistei People că

„William a vorbit despre fratele său la timpul trecut, ca despre o parte din viața sa — nu din viitorul său”.

Interviul, înregistrat la Windsor, marchează una dintre puținele apariții televizate ale prințului de la moartea reginei Elisabeta a II-a și, potrivit presei britanice, reprezintă un pas calculat în consolidarea propriei sale imagini publice.

Gazda emisiunii, Eugene Levy, a declarat ulterior că nu a primit nicio restricție în privința întrebărilor, însă a ales să evite subiecte delicate.

„Nu mi s-a spus că nu pot întreba nimic, dar nu am avut interesul să intru în chestiuni atât de sensibile”, a explicat el.

Biograful regal Andrew Morton, autorul volumului Winston and the Windsors, a comentat:

„Dacă vrei ca prințul să vorbească sincer, trebuie să eviți să aduci vorba despre fratele său.”

Pentru William, deschiderea față de public nu înseamnă o expunere totală, ci o redefinire a modului în care monarhia comunică.

Biografa regală Sally Bedell Smith a remarcat că „familia regală obișnuia să evite orice discuție despre emoții, sperând că problemele se vor rezolva de la sine”.

Prin contrast, William a afirmat că preferă să abordeze direct schimbările:

„Îmi place schimbarea, nu o privesc cu teamă. Este ceea ce mă motivează — ideea de a putea aduce ceva nou.”

Declarațiile prințului au fost interpretate ca o prefigurare a direcției în care va conduce monarhia britanică.

Morton a descris abordarea lui William drept „un echilibru fragil între tradiție și inovație”, adăugând că „cele două cuvinte – schimbare și monarhie – nu se potrivesc ușor împreună”.

Pentru moștenitorul coroanei, însă, modernizarea nu înseamnă ruperea de trecut, ci o adaptare la prezent.

„Vreau să ne întrebăm mereu dacă facem cu adevărat o diferență. Istoria poate fi o povară dacă nu știi cum să trăiești în prezent”, a spus el.

Surse apropiate palatului au declarat că William intenționează să fie „un rege mai accesibil, mai apropiat de oameni”.

Într-o scenă filmată într-un pub din Windsor, în mijlocul unei conversații relaxate, el a conchis:

„Cred că pot spune cu siguranță că schimbarea este pe agenda mea. Schimbare în bine.”

Prin acest mesaj, Prințul William transmite că monarhia pe care o va conduce va rămâne fidelă tradiției, dar va căuta un dialog mai direct cu societatea contemporană — o tranziție subtilă, dar semnificativă, pentru viitorul Casei Regale Britanice.