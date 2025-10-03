Prințul William, despre lupta familiei cu cancerul: A fost cel mai dificil an pe care l-am avut vreodată

Prințul William a vorbit deschis despre perioada dificilă prin care a trecut în ultimul an familia regală britanică. Moștenitorul coroanei a rememorat momentul în care diagnosticul de cancer al tatălui său, regele Charles al III-lea, și apoi al soției sale, Kate Middleton, a zdruncinat întreaga familie. „Aș spune că perioada 2023–2024 a fost cel mai dificil an pe care l-am avut vreodată”, a spus prințul citat de FoxNews.

Prințul William a vorbit cu sinceritate despre perioada dificilă pe care o traversează familia regală britanică, după diagnosticele de cancer ale Regelui Charles al III-lea și ale soției sale, Kate Middleton. Într-un fragment dintr-un nou episod al serialului Apple TV+ „The Reluctant Traveler with Eugene Levy”, moștenitorul coroanei a mărturisit că, până recent, sănătatea nu fusese o preocupare majoră pentru familia sa. „Am fost foarte norocoși. Nu am avut prea multe probleme de sănătate în familie de foarte mult timp. Bunicii mei au trăit până la aproape 90 de ani”, a spus William, evocând cu emoție exemplul de longevitate al Reginei Elisabeta a II-a și al Prințului Philip.

Prințul a descris șocul resimțit atunci când evenimentele neprevăzute au zdruncinat sentimentul de stabilitate al familiei. „Erau imaginea sănătății, a stoicismului și a rezistenței, dacă pot spune așa. Așa că am fost cu adevărat norocoși ca familie. Dar apoi realizezi, brusc, că acel covor metaforic poate fi tras de sub picioarele tale foarte repede, în orice moment”, a mărturisit el.

El a vorbit și despre încercarea de a-și păstra optimismul în fața incertitudinii. „Poate că îți spui: ‘Nouă nu ni se va întâmpla, o să fim bine.’ Pentru că toți încercăm să avem o atitudine pozitivă, trebuie să rămâi optimist”, a spus William, subliniind importanța echilibrului emoțional într-un astfel de moment. Totuși, prințul a recunoscut că o astfel de încercare poate împinge chiar și cele mai puternice persoane „în locuri foarte întunecate”.

În februarie 2024, Palatul Buckingham a făcut public faptul că regele Charles al III-lea, tatăl prințului William, suferă de o formă de cancer și urmează tratament medical. Afecțiunea a fost descoperită în timpul unei proceduri efectuate pentru tratarea „măririi benigne a prostatei” la London Clinic, fiind descrisă ca o „problemă separată de îngrijorare”. Suveranul continuă și în prezent tratamentele prescrise de medici.

La o lună după acest anunț, Kate Middleton, soția prințului William, a dezvăluit că a fost și ea diagnosticată cu cancer, la două luni după o operație abdominală programată. La începutul acestui an, prințesa de Wales a anunțat că tratamentele au dat rezultate și că boala se află în remisie.

Prințesa de Wales, Kate Middleton, a oferit la începutul anului o veste plină de speranță, anunțând că tratamentele împotriva cancerului au avut succes și că boala se află acum în remisie.

Într-un mesaj emoționant, ea a transmis recunoștință față de echipa medicală care i-a fost alături pe parcursul acestui drum dificil. „Am vrut să profit de această ocazie pentru a le mulțumi celor de la Royal Marsden pentru felul în care au avut grijă de mine în ultimul an”, a scris prințesa pe platforma X, subliniind cât de important a fost sprijinul primit atât din partea medicilor, cât și din partea familiei sale.

Kate a adăugat că experiența prin care a trecut i-a oferit o nouă perspectivă asupra importanței empatiei și a cercetării medicale.

„Îngrijirea și sfaturile primite pe toată durata tratamentului au fost excepționale. În noul meu rol de copatron al Royal Marsden, sper ca, sprijinind cercetarea de vârf și excelența medicală, dar și bunăstarea pacienților și a familiilor lor, să putem salva cât mai multe vieți și să schimbăm experiența celor afectați de cancer”, a transmis prințesa.

Prințul William a mărturisit că perioada 2023–2024 a fost una dintre cele mai dificile din viața sa, recunoscând că a trecut prin clipe de mare încercare alături de familia sa. În dialogul cu Eugene Levy, moștenitorul coroanei britanice a explicat că provocările și suferințele din ultimul an l-au făcut să reflecteze mai profund asupra valorilor esențiale ale vieții și asupra importanței rezilienței.

„Viața ne pune la încercare, iar felul în care reușim să trecem peste aceste momente este cel care ne definește”, a spus el cu emoție.