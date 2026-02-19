Refugiații, vizați de noi proceduri de control și detenție în SUA

Administrația președintelui Donald Trump a acordat ofițerilor de imigrație competențe extinse pentru reținerea refugiaților admiși legal în Statele Unite, care se află în proces de obținere a statutului de rezident permanent, potrivit Reuters.

Măsura, descrisă într-un memorandum al Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), introduce obligativitatea unei „reverificări” la un an de la admiterea în țară.

Potrivit documentului DHS, datat 18 februarie și depus într-un dosar federal, refugiații trebuie să revină în custodia guvernamentală pentru „inspecție și examinare” la un an după intrarea în SUA.

În memorandum se precizează:

„Această cerință de detenție și inspecție asigură că refugiații sunt reverificați după un an, aliniază verificările post-admitere cu cele aplicate altor solicitanți și promovează siguranța publică.”

Conform legislației americane, refugiații sunt obligați să solicite statutul de rezident permanent la un an de la sosire. Noua directivă autorizează autoritățile de imigrație să rețină persoanele pentru întreaga durată a procesului de reinspecție.

Noua politică reprezintă o modificare semnificativă față de un memorandum emis în 2010. Documentul din acel an stipula că neobținerea statutului de rezident permanent nu constituie „temei” pentru îndepărtarea din țară și nici „bază adecvată” pentru detenție.

DHS nu a oferit un răspuns imediat solicitării de comentarii transmise de Reuters în afara orelor de program.

Decizia a generat reacții din partea grupurilor de advocacy. Shawn VanDiver, președintele AfghanEvac, a descris directiva drept „o inversare imprudentă a unei politici de lungă durată”, adăugând că aceasta „încalcă angajamentele față de oamenii admiși legal și cărora li s-a promis protecție.”

Organizația HIAS (Hebrew Immigrant Aid Society) a transmis că „măsura va provoca prejudicii grave pentru mii de persoane primite în Statele Unite după ce au fugit de violență și persecuție.”

În contextul agendei stricte privind imigrația promovate de președintele Trump, numărul persoanelor aflate în centrele de detenție ale ICE a ajuns la aproximativ 68.000 în această lună, în creștere cu circa 75% față de perioada în care Trump și-a preluat mandatul.

În ianuarie, un judecător federal a blocat temporar aplicarea unei politici recente care viza aproximativ 5.600 de refugiați legali din Minnesota aflați în așteptarea green cardului.

Judecătorul John Tunheim a notat în motivarea scrisă că agenții federali „probabil au încălcat mai multe statute federale” prin arestarea unor refugiați pentru verificări suplimentare.