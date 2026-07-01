Recital de gală. Franța spulberă Suedia (3-0) și zboară în sferturile Cupei Mondiale 2026

O demonstrație de forță brută, eleganță și geniu tactic. Franța a predat o adevărată lecție de fotbal în fața Suediei, câștigând cu un sec 3-0 în optimile de finală ale Mondialului american.

Cu un Michael Olise în rol de dirijor stratosferic și un Kylian Mbappé letal în fața porții, „Les Bleus” trimit un mesaj restului competiției. Vine furtuna albastră: titlul mondial este obiectivul lor absolut.

Meciul de pe MetLife Stadium din East Rutherford a început sub o căldură sufocantă de 32 de grade, temperatură care a părut să amorțească inițial jocul băieților lui Didier Deschamps. Suedia a avut prima zvâcnire în minutul 3 prin Alexander Isak, profitând de câteva ezitări și lipse de sincronizare în defensiva franceză.

Însă pauza de hidratare dictată de arbitru a funcționat ca un buton de „reset” pentru vicecampionii mondiali.

Ce a urmat de la minutul 30 până la pauză a fost o adevărată furtună fotbalistică: 8 ocazii uriașe de poartă pentru Franța.

Rând pe rând, Rabiot, Dembélé și Barcola au asediat poarta scandinavilor, obligându-l pe starul suedez Viktor Gyökeres să coboare în poziție de fundaș pentru a încerca să oprească valurile albastre.

Dacă în faza grupelor a părut că se menajează, Michael Olise a oferit în acest meci un recital de clasă mondială. În minutul 36, mijlocașul a fost la câțiva centimetri de golul turneului, după o foarfecă laterală spectaculoasă care a izbit bara portii suedeze.

Fiecare atingere a lui Olise a fost pură magie: driblinguri din corp, viziune supersonică și un control absolut al ritmului. Recompensa a venit în prelungirile primei reprize (45+1'): o acțiune colectivă pornită de Olise și continuată de Dembélé l-a găsit pe Kylian Mbappé, care a deschis scorul.

Record istoric: Acesta a fost al 9-lea gol marcat de Mbappé în fazele eliminatorii ale unei Cupe Mondiale, un nou record planetar pentru căpitanul francez.

Imediat după golul de 1-0, toți jucătorii francezi au alergat către marginea terenului pentru a-și îmbrățișa selecționerul.

Gestul a fost un omagiu profund adus lui Didier Deschamps, care și-a pierdut mama săptămâna trecută.

Această aventură americană, anunțată ca fiind ultima pentru tehnicianul francez, pare să fi sudat grupul într-o manieră impresionantă.

Partea a doua a fost un simplu antrenament cu public pentru selecționata franceză în fața a peste 80.000 de spectatori.

Minutul 53 (2-0): Olise inventează o pasă genială, oferindu-i pe tavă golul de doi zero lui Bradley Barcola. A fost a patra pasă de gol pentru Olise la acest turneu, devenind cel mai bun pasator al competiției.

Minutul 74 (3-0): Același Olise, aflat într-o conexiune telepatică cu atacul, îi livrează o asistență de lux lui Mbappé, care închide tabela și ajunge la cota halucinantă de 18 goluri înscrise la Cupele Mondiale de-a lungul carierei.

Suedia părăsește competiția complet depășită de evenimente, în timp ce Franța își confirmă statutul de mare favorită la trofeu. Drumul către marea finală din New York din 19 iulie trece acum prin Philadelphia, notează fifa.com.

Sâmbăta viitoare, chiar de Ziua Independenței Statelor Unite (250 de ani de la declarare), Franța va înfrunta în sferturile de finală Paraguay-ul, marea surpriză a optimilor, care a eliminat Germania la loviturile de departajare. Spectacolul continuă, iar acești „Bleus” insolenți de talentați par de neoprit.