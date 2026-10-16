Tensiunile din fotbalul spaniol au atins un nivel critic în cursul zilei de vineri, când conducerea clubului Real Madrid a reacționat oficial la ultimele declarații făcute de președintele La Liga. Gruparea din capitala Spaniei a solicitat public demisia imediată a oficialului, în urma unor afirmații extrem de controversate în care metodele media ale echipei au fost paralele cu strategiile folosite de regimul nazist, conform Reuters,

Javier Tebas, care ocupă funcția de președinte al La Liga și deține totodată poziția de vicepreședinte în cadrul Federației Spaniole de Fotbal, a lansat acuzații grave la adresa echipei conduse de Florentino Perez. Declarațiile au survenit pe fondul neînțelegerilor generate de suspendarea de patru meciuri primită de fotbalistul Vinicius Jr. Oficialul a susținut că formația madrilenă se folosește de propriile canale de comunicare pentru a crea o imagine fictivă de victimă a sistemului.

„Conducerea lui Real Madrid dirijează o orchestră de purtători de cuvânt, iar Real Madrid TV dă tonul. Partitura este mereu aceeaşi: selectarea incidentelor care servesc intereselor lor, reiterarea nemulţumirilor, alimentarea suspiciunilor şi identificarea inamicilor. Această metodă aminteşte de tehnicile de propagandă folosite de Goebbels, ministrul propagandei din Germania nazistă: repetarea sistematică, crearea unui inamic şi subordonarea faptelor unei naraţiuni. Comparaţia vizează acele tehnici de propagandă, nu o ideologie şi, bineînţeles, nici pe suporterii lui Real Madrid”, a spus Tebas, iar declaraţia lui a aprins spiritele în tabăra madrilenă.

Replica oficială a clubului din capitală nu a întârziat să apară. Prin intermediul unui comunicat de presă, reprezentanții Los Blancos au catalogat afirmațiile lui Tebas drept intolerabile și de o gravitate extraordinară. Conducerea a subliniat că astfel de ieșiri publice reprezintă o tentativă clară de discreditare a imaginii clubului și a jurnaliștilor independenți, dar și o manevră directă de a deraia atenția de la investigațiile din dosarul Negreira.

Pe lângă cererea fermă de demisie adresată președintelui La Liga, clubul din Madrid a anunțat că a făcut deja demersuri la nivel internațional. Real Madrid a depus o plângere oficială la UEFA pentru a garanta desfășurarea unei anchete riguroase și transparente în scandalul de corupție în care este implicată rivala FC Barcelona. Totodată, gruparea din capitală solicită o reformă profundă și urgentă în cadrul structurilor de arbitraj și al federației naționale.