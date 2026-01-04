Reacția lui Nicușor Dan, după moartea tânărului român în Elveția: Am sperat până în ultima clipă
- Bianca Ion
- 4 ianuarie 2026, 12:51
Nicușor Dan a transmis un mesaj de condoleanțe familiei îndoliate care și-a pierdut copilul în tragedia din Elveția. Președintele României a precizat că autoritățile române vor continua să ofere sprijin familiilor soldate cu victime.
Ministerul de Externe a confirmat decesul tânărului
Autoritățile au confirmat că printre victimele incendiului din stațiunea elvețiană de schi Crans-Montana se află și un cetățean român. Identificarea a fost făcută după ce poliția a stabilit identitatea altor 16 persoane decedate în urma tragediei petrecute într-un bar.
Tânărul român, în vârstă de 18 ani, fusese dat dispărut de câteva zile, iar cazul era monitorizat de Ministerul Afacerilor Externe.
Potrivit datelor comunicate de poliție și preluate de BBC, cea mai tânără victimă are 14 ani și este de cetățenie elvețiană, iar nouă dintre persoanele identificate sunt minore. Printre victime se numără cetățeni elvețieni, italieni, români, turci și francezi.
„În continuarea precizărilor de presă referitoare la incendiul produs în Elveția, în stațiunea Crans-Montana, Ministerul Afacerilor Externe informează că, în conformitate cu informațiile transmise de autoritățile elvețiene competente, cetățeanul român presupus inițial dispărut este decedat. Ambasada României la Berna se află în contact cu familia persoanei decedate, iar reprezentanții misiunii diplomatice acordă asistență consulară familiei. De asemenea, echipa consulară a ambasadei menține legătura cu autoritățile elvețiene competente. Ministerul Afacerilor Externe transmite condoleanțe familiei îndoliate”, a transmis instituția.
Proprietarii barului din Elveția sunt anchetați penal
Ancheta privind tragedia din stațiunea elvețiană Crans-Montana intră într-o nouă etapă, după ce procurorii au decis să deschidă un dosar penal pe numele celor doi proprietari francezi ai barului în care a izbucnit incendiul soldat cu zeci de victime, în noaptea de Revelion.
Conform poliției cantonului Valais, cei doi sunt cercetați pentru fapte grave, fiind acuzați de omor și vătămare corporală din culpă, dar și de provocarea unui incendiu de proporții.
„Sunt acuzați de omor din culpă, vătămare corporală din culpă și provocarea din culpă a unui incendiu de proporții”, a transmis poliția din cantonul Valais, unde se află Crans-Montana, citată de dw.com.
Reprezentanții autorităților au atras însă atenția că procedura nu afectează drepturile persoanelor anchetate: „Trebuie reținut faptul că prezumția de nevinovăție se aplică până la pronunțarea unei condamnări definitive”.
Incendiul devastator a provocat moartea a 40 de persoane și a rănit alte 119, printre victime numărându-se numeroși adolescenți și tineri de aproximativ 20 de ani. Procesul de identificare a celor decedați era încă în desfășurare sâmbătă.
