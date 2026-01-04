Reacția lui Nicușor Dan, după moartea tânărului român în Elveția: Am sperat până în ultima clipă

Nicușor Dan a transmis un mesaj de condoleanțe familiei îndoliate care și-a pierdut copilul în tragedia din Elveția. Președintele României a precizat că autoritățile române vor continua să ofere sprijin familiilor soldate cu victime.

La scurt timp după ce Ministerul Afacerilor Externe a confirmat decesul tânărului român în incendiul din stațiunea de schi din Elveția , Nicușor Dan a trasmis un mesaj scurt pe rețelele de socializare: „Am sperat până în ultima clipă într-un deznodământ diferit, însă astăzi am aflat cu profundă tristețe despre pierderea unui tânăr român în incendiul din Crans-Montana. Transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate. România este solidară cu familiile victimelor, iar autoritățile statului acordă sprijinul necesar în aceste momente grele”, a scris președintele țării pe Facebook. Ministerul de Externe a confirmat decesul tânărului

Autoritățile au confirmat că printre victimele incendiului din stațiunea elvețiană de schi Crans-Montana se află și un cetățean român. Identificarea a fost făcută după ce poliția a stabilit identitatea altor 16 persoane decedate în urma tragediei petrecute într-un bar.

Tânărul român, în vârstă de 18 ani, fusese dat dispărut de câteva zile, iar cazul era monitorizat de Ministerul Afacerilor Externe.

Potrivit datelor comunicate de poliție și preluate de BBC, cea mai tânără victimă are 14 ani și este de cetățenie elvețiană, iar nouă dintre persoanele identificate sunt minore. Printre victime se numără cetățeni elvețieni, italieni, români, turci și francezi.