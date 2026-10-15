Garda Națională de Mediu, în colaborare cu Poliția și Jandarmeria Ilfov, a desfășurat o operațiune de amploare în localitatea Sintești pentru a combate infracțiunile de mediu și arderile ilegale de deșeuri. Acțiunea desfășurată în proximitatea Capitalei s-a lăsat cu amenzi substanțiale și confiscări de materiale neferoase.

În cadrul acțiunii de control, echipele mixte au inspectat vehiculele din zonă și au verificat societățile comerciale care își desfășoară activitatea în domeniul colectării deșeurilor. Inspectorii au acordat o atenție deosebită punctelor critice unde au fost înregistrate anterior fenomene de ardere ilegală a materialelor reciclabile.

„Am mobilizat 27 de poliţişti, jandarmi şi comisari de mediu pentru a verifica în teren, în zonele cu un istoric de arderi ilegale, respectarea legislaţiei şi societăţile comerciale de profil. Am găsit şi confiscat nu mai puţin de 840 de kiloggrame de deşeuri neferoase (cupru şi aluminu), inclusiv în urma verificării a 110 autoutilitare din zonă”, precizează sursa citată.

Echipele de intervenție au aplicat zeci de sancțiuni contravenționale în urma neregulilor constatate pe teren. Controalele au vizat atât persoanele fizice implicate în transportul ilegal de materiale, cât și agenții economici care nu respectau regimul deșeurilor.

În urma verificărilor au fost aplicate 43 de sancțiuni contravenționale, iar suma totală a amenzilor acordate s-a ridicat la 324.000 de lei. Pe lângă amenzile financiare, comisarii au confiscat aproape o tonă de deșeuri neferoase provenite din activități neconforme.

Autoritățile de mediu subliniază că astfel de acțiuni integrate vor continua în perioada următoare, obiectivul fiind reducerea poluării și protejarea sănătății populației din Ilfov și din București.

„Lansăm o avertizare publică. Nu ne vom opri aici! Astfel de controale vor continua în mod regulat. Descurajăm fenomenul arderilor ilegale şi protejăm locuitorii din judeţul Ilfov şi din proximitatea Capitalei împotriva unui fenomen nociv atât pentru mediu, cât şi pentru sănătatea publică”, afirmă reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu.

Reprezentanții instituției au adăugat că numărul adreselor și sesizărilor pe care Garda Națională de Mediu le-a înaintat către Direcția de Sănătate Publică pentru astfel de fenomene „creşte exponenţial”.