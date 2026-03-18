Războiul Pakistan-Afganistan face noi victime. Un fost complex militar din Kabul, transformat în spital, distrus

Un atac aerian produs marți seară în capitala Afganistanului, Kabul, a provocat un număr mare de victime, după ce un centru de tratare a dependenței de droguri a fost lovit în timpul unei operațiuni atribuite Pakistanului, potrivit agenției de știri BBC.

Echipele de salvare continuă să intervină printre ruinele fumegânde ale clădirii, în timp ce bilanțul victimelor rămâne neclar, dar în creștere.

Atacul a avut loc în jurul orei 21:00, ora locală, chiar în momentul în care rezidenții centrului își încheiau masa de seară din timpul Ramadanului. Facilitatea vizată, cunoscută sub numele de „Omid Addiction Treatment Hospital”, era una dintre cele mai mari unități de acest tip din Kabul.

Autoritățile talibane estimează că aproximativ 400 de persoane ar fi murit, însă această cifră nu a fost confirmată oficial. Până în prezent, cel puțin 100 de trupuri neînsuflețite au fost transportate la Departamentul de Medicină Legală din Kabul.

Numeroase persoane au fost rănite, iar spitalele din capitală au preluat supraviețuitori în stare gravă. În același timp, familiile pacienților s-au adunat la fața locului în speranța că vor primi vești despre cei dispăruți.

O femeie a declarat: „Gul Meer era internat aici de peste șapte luni. De aseară nu avem nicio informație despre el. Aștept să fie publicată lista.” O altă femeie a spus printre lacrimi: „Am întrebat peste tot de fiul meu, dar nimeni nu știe unde este. Era aici pentru tratament.”

Identificarea victimelor este îngreunată de starea gravă a unor trupuri, potrivit surselor medicale.

Pakistanul a respins acuzațiile că ar fi vizat intenționat centrul medical, susținând că a „țintit cu precizie instalații militare și infrastructură de sprijin terorist”, calificând afirmațiile autorităților afgane drept „complet nefondate”.

Kabul says Pakistan airstrike kills 408 at rehab centre — March 17, 2026

Tensiunile dintre Pakistan și Afganistan s-au intensificat în ultimele luni, fiecare parte acuzând-o pe cealaltă de susținerea unor grupări militante. În acest context, mai multe facilități medicale din Afganistan ar fi fost afectate de violențe începând cu sfârșitul lunii februarie, potrivit oficialilor ONU.

Clădirea atacată a fost anterior o bază militară cunoscută sub numele de Camp Phoenix, utilizată de forțele americane și NATO în timpul conflictului din Afganistan. Ulterior, în jurul anului 2016, a fost transformată într-un centru de reabilitare.

După revenirea talibanilor la putere în 2021, centrul a continuat să funcționeze, găzduind un număr mare de pacienți. La un moment dat, autoritățile au declarat că aici se aflau până la 5.000 de persoane, deși capacitatea era de aproximativ 2.000.

Afganistanul se confruntă de ani de zile cu o problemă majoră legată de consumul de droguri, fiind unul dintre principalii producători de opiu la nivel mondial.