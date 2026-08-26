Războiul din Ucraina este pe cale să sufere o schimbare dramatică, după ce negocierile menite să aducă o rezolvare pașnică a conflictului au ajuns într-un punct mort. În urma evaluărilor de la Kremlin, care indică eșecul tuturor canalelor de dialog, Moscova ia în calcul lansarea unor atacuri masive cu rachete balistice convenționale de mare putere.

Țintele vizate includ nu doar infrastructura critică din marile orașe ucrainene, ci și centrul capitalei Kiev. Surse din apropierea conducerii ruse au precizat, sub protecția anonimatului, că dialogul diplomatic s-a prăbușit complet, iar părțile implicate au revenit practic la situația de la începutul conflictului, conform Bloomberg.

Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, nu dorește să cedeze sub presiunea sancțiunilor economice internaționale și nici în urma loviturilor ucrainene care au vizat rafinăriile de petrol și nodurile logistice rusești. Din perspectiva Moscovei, acțiunile militare ale Kievului sunt privite ca operând direct sub umbrela NATO, având în vedere că sprijinul militar și datele de informații furnizate de Occident sunt esențiale pentru armata ucraineană. În plus, sursele citate subliniază că confruntările actuale nu reprezintă încă punctul maxim al escaladării militare pe care o poate desfășura Rusia.

O primă confirmare a intențiilor de la Moscova a fost transmisă chiar de către Vladimir Putin în cadrul unor declarații oferite la sfârșitul săptămânii trecute pentru televiziunea publică din Rusia. Președintele rus a minimizat impactul pe care atacurile ucrainene îl au asupra stabilității financiare și industriale a țării sale, lansând totodată un avertisment ferm către conducerea de la Kiev.

Ucraina „a deschis această cutie a Pandorei”, a spus el. „Ei bine, fiți pregătiți să primiți o ripostă în cele mai sensibile sectoare ale economiei voastre”.

Această poziționare vine în contextul în care raidurile aeriene reciproce s-au intensificat simțitor. Ucraina a reușit să lovească facilități petroliere majore, generând deficit de combustibil în diverse regiuni rusești, dar a atins și centre logistice mari aparținând retailerilor online Wildberries și Ozon, provocând pagube de miliarde de dolari. De cealaltă parte, valurile succesive de rachete rusești au scos la iveală lipsa acută de sisteme și interceptoare de apărare aeriană ale Ucrainei, lăsând populația vulnerabilă în fața distrugerii rețelelor energetice.

Demersurile diplomatice initiate de Statele Unite pentru oprirea ostilităților nu au reușit să producă niciun rezultat concret. Discuțiile au stagnat, în condițiile în care atenția președintelui american Donald Trump a fost acaparată tot mai mult de evoluția crizei din Iran.

Trimiterea directorului CIA, John Ratcliffe, într-o vizită oficială la Moscova nu a adus clarificări publice cu privire la eventualele soluții de pace analizate, iar deplasările preconizate ale emisarilor Steve Witkoff și Jared Kushner la Moscova și Kiev nu au încă date stabilite. Lipsa unor canale eficiente de comunicare determină Kremlinul să considere că singura cale rămasă pentru îndeplinirea obiectivelor strategice este intensificarea presiunii militare pe front.

Pe măsura ce confruntările devin tot mai violente, în cercurile de decizie de la Moscova se discută din ce în ce mai des despre posibilitatea ca Vladimir Putin să apeleze la un scenariu de ultimă instanță: utilizarea armelor nucleare tactice. O astfel de decizie ar însemna încălcarea unui tabu mondial menținut neîntrerupt din 1945, de la atacurile atomice americane asupra orașelor Hiroshima și Nagasaki, aspect ce reprezintă una dintre cele mai mari îngrijorări pentru canceledariile occidentale.

În cadrul grupărilor mai radicale de la Kremlin, sprijinul pentru o măsură extremă este în creștere. Logica din spatele acestei abordări este că, pentru conducerea de la Moscova, unicul rezultat mai grav decât prelungirea conflictului ar fi pierderea efectivă a războiului. Armele nucleare tactice au o putere destructivă și o rază de acțiune reduse comparativ cu cele strategice, fiind concepute pentru obiective punctuale de pe câmpul de luptă. Cu toate acestea, forța lor de explozie rămâne devastatoare, iar efectele contaminării radioactive ar putea afecta grav teritorii extinse.