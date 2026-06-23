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Războiul din Iran: Autoritățile de la Teheran anunță o creștere alarmantă a numărului de victime

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Războiul din Iran: Autoritățile de la Teheran anunță o creștere alarmantă a numărului de victimeRăzboi Iran. Sursă foto: X.com
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Din cuprinsul articolului

Bilanțul victimelor provocate de operațiunile militare desfășurate de Statele Unite și Israel pe teritoriul Iranului a ajuns la 3.519 morți, începând cu ultimele zile ale lunii februarie. Anunțul oficial a fost făcut marți de către purtătorul de cuvânt al autorităţii judiciare iraniene, Asghar Jahangir, citat de agenţia de presă IRNA, transmite dpa.

Cum a evoluat numărul victimelor din Iran

Noile date centralizate de oficialii de la Teheran arată o creștere față de statisticile prezentate anterior. La jumătatea lunii aprilie, conducerea autorităţii de medicină legală din Iran a publicat un bilanţ de 3.375 de decese, considerat final la acea vreme.

Rapoartele inițiale indicau faptul că printre victime se aflau 496 de femei şi 383 de copii. Datele actualizate arată însă că numărul femeilor care și-au pierdut viața a urcat la 517, în timp ce pentru moment nu mai există informații clare și date referitoare la numărul de copii ucişi.

Zonele cele mai afectate de bombardamente

În privința răspândirii geografice a atacurilor, cele mai multe decese au fost înregistrate în punctele strategice ale țării. În luna aprilie, se menţiona că majoritatea victimelor s-au consemnat în capitala Teheran, în oraşul Isfahan, situat în centrul ţării, precum şi în provincia de coastă Hormozgan.

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Pe de altă parte, datele oferite de organizațiile independente indică cifre mult mai sumbre decât cele recunoscute oficial de guvern. Organizaţia pentru drepturile omului Hengaw, cu sediul în Norvegia, a raportat în aprilie că cel puţin 7.650 de oameni au murit, printre care 1.030 de civili.

iran israel razboi

iran israel razboi / sursa foto: Magen David Adom

Motivația din spatele conflictului militar

Intervenția armată a început la sfârșitul iernii, când forțele aliate au lovit obiective strategice. SUA şi Israel au lansat un război împotriva Iranului pe 28 februarie, declarând că este vorba despre o măsură ''preventivă'' contra ameninţării de securitate dinspre Iran. Atacurile au vizat direct poziţiile apărării antiaeriene iraniene, structuri militare, conducerea politică şi obiective legate de programul nuclear al Teheranului.

Deși intensitatea luptelor a scăzut în urma unor acorduri temporare, tensiunile rămân ridicate. O încetare a focului a intrat în vigoare pe 8 aprilie, dar a fost încălcată sporadic. În prezent au loc discuţii între Iran şi SUA pentru a se ajunge la o soluţionare definitivă a conflictului.

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