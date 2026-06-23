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Donald Trump contrazice Teheranul: Iranul a acceptat inspecții nucleare pe termen lung

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Donald Trump contrazice Teheranul: Iranul a acceptat inspecții nucleare pe termen lungDonald Trump. Sursă foto: whitehouse.gov
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Din cuprinsul articolului

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a reafirmat public poziția Washingtonului cu privire la monitorizarea programului nuclear iranian. Liderul american susține că regimul de la Teheran a fost de acord cu monitorizarea extinsă a centrelor sale de cercetare, în ciuda faptului că oficialii iranieni au negat vehement aceste informații în ultimele zile, notează Reuters.

Discrepanțele dintre declarațiile celor două părți vin într-un moment extrem de sensibil pentru diplomația internațională, imediat după stabilirea unui acord-cadru general.

Donald Trump contrazice Teheranul: Iranul a acceptat inspecții nucleare pe termen lung

Donald Trump a ales să clarifice situația prin intermediul unei platforme de socializare, unde a explicat termenii în care se desfășoară dialogul în acest moment. Liderul de la Washington consideră că poziția adoptată de Statele Unite este una fermă și că nu s-ar fi avansat în procesul diplomatic fără aceste concesii majore din partea Iranului.

„Iranul a acceptat deplin şi complet inspecţii nucleare la cel mai înalt nivel pe termen lung (Infinit!!!)”, a susţinut Trump într-un mesaj pe social media. „Aceasta va asigura Onestitatea Nucleară. Dacă nu ar fi acceptat asta, nu ar mai fi existat alte negocieri!”, a completat el, referindu-se la negocierile în desfăşurare cu Iran pentru un acord final, în urma acordului-cadru de săptămâna trecută pentru încetarea focului.

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Poziția iranienilor și monitorizarea internațională

De cealaltă parte, realitatea prezentată de oficialii din Iran diferă complet de discursul liderului american. Autoritățile de la Teheran resping ideea că s-ar fi supus unor controale atât de stricte și susțin că nu s-au purtat discuții pe această temă sensibilă.

Totuşi, Iranul a negat că ar fi început discuţiile privind programul său nuclear sau că ar fi fost de acord să invite inspectorii Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) pentru a efectua verificări la instalaţiile sale nucleare.

Prezența militară în Strâmtoarea Ormuz și piața petrolului

Dincolo de componenta strict diplomatică, Statele Unite își mențin o componentă strategică puternică în regiune pentru a descuraja orice acțiune ostilă. Zona Strâmtorii Ormuz rămâne un punct critic pe harta transportului global de hidrocarburi, iar Washingtonul supraveghează atent traficul maritim.

Pe de altă parte, în acelaşi mesaj Trump a mai menţionat că Statele Unite vor menţine prezenţa unor nave militare în Strâmtoarea Ormuz, pentru eventualitatea în care va fi necesară reimpunerea blocadei asupra porturilor iraniene, lucru despre care a adăugat că este totuşi foarte puţin probabil la ora actuală. El a mai menţionat că 19 milioane de barili de petrol au ieşit luni prin Strâmtoarea Ormuz.

În virtutea acordului semnat săptămâna trecută, Statele Unite au suspendat sancţiunile petroliere impuse Iranului timp de 60 de zile, perioadă la finalul căreia ar trebui încheiat un acord cuprinzător.

Iran - SUA

Iran - SUA. Sursă foto: AI

Ajutor umanitar din fonduri blocate

O altă miză majoră a acestui acord-cadru o reprezintă activele financiare ale Iranului, care au fost înghețate în bănci în perioada aplicării sancțiunilor internaționale. Donald Trump a explicat mecanismul prin care acești bani vor putea fi accesați, menționând că sumele vor fi rulate exclusiv prin canale verificate de americani și direcționate către produse de primă necesitate.

Trump a mai afirmat marţi că fonduri iraniene îngheţate în urma sancţiunilor şi care vor fi eliberate de Trezoreria SUA vor intra într-un cont escrow controlat de SUA şi vor fi folosite de Iran pentru a cumpăra materiale medicale şi alimente exclusiv din SUA, inclusiv porumb, grâu şi soia. „Acestea sunt lucruri de care Iranul are nevoie cu disperare. Este o criză umanitară şi cred că trebuie să ajutăm, ACUM, înainte să fie prea târziu”, a indicat Trump în mesajul său.

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